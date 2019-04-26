20:24
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      На Шрі-Ланці пролунали нові три вибухи

      448 Читать новость на русском
      На Шрі-Ланці під час операції зі знешкодження терористів пролунали вибухи та сталася стрілянина
      На Шрі-Ланці під час операції зі знешкодження терористів пролунали вибухи та сталася стрілянина / Соцмережі

      У північній частині Шрі-Ланки у місті Колумнай, що розташовується за 320 кілометрів від столиці Коломбо, пролунали три вибухи. Інцидент стався під час антитерористичної операції на підпільній фабриці, де імовірно виготовляли вибухівку для попередньої серії терактів.

      Як повідомляє Sky News з посиланням на речника Міноборони Шрі-Ланки, силовики з’ясували, що у Колумнаї терористи виробляли вибухівку для серії великодніх терактів. Також, за даними правоохоронців, тут переховувалися зловмисники. Відтак, вони вирішили влаштувати рейд.

      Читайте також: Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо

      Коли ж солдати зайшли на територію заводу, пролунали три вибухи. Водночас підозрювані у терактах відкрили по них вогонь. Чи були жертви внаслідок вибухів і стрілянини, поки невідомо.

      У результаті операції силовики виявили сховок із вибухівкою, уніформу "Ісламської держави", 150 паличок вибухового желатину (пластична вибухова речовина), 100 тисяч кулькових підшипників (терористи зазвичай нашпиговують вибухівку кульками з підшипників, аби сила ураження була більшою – 24 канал) і безпілотник з камерою, передає CNN.

      Після серії терактів, що прокотилася островом 21 квітня, це не перші вибухи, які лунають на Шрі-Ланці. Зокрема, уранці 24 квітня схожий інцидент стався поблизу кінотеатру у Коломбо – правоохоронці підірвали підозрілий мотоцикл.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці? 21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава". Тим часом, у країні триває безстрокова комендантська година.

      Серія терактів на Шрі-Ланці: усе, що варто знати 

       

      серія терактів на шрі-ланці: хроніка останніх подій
      blog_ava
      Страсний тиждень 2019: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем
      сьогодні
      38323
      Теги: Тероризм Вибух Серія терактів на Шрі-Ланці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      сьогодні , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 409
      Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      сьогодні , 19:04 Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      Євгенія Мазур 1067
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сьогодні , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 1276
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сьогодні , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 577
      Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      сьогодні , 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач 2160
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук