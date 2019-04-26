На Шрі-Ланці пролунали нові три вибухи

У північній частині Шрі-Ланки у місті Колумнай, що розташовується за 320 кілометрів від столиці Коломбо, пролунали три вибухи. Інцидент стався під час антитерористичної операції на підпільній фабриці, де імовірно виготовляли вибухівку для попередньої серії терактів.

Як повідомляє Sky News з посиланням на речника Міноборони Шрі-Ланки, силовики з’ясували, що у Колумнаї терористи виробляли вибухівку для серії великодніх терактів. Також, за даними правоохоронців, тут переховувалися зловмисники. Відтак, вони вирішили влаштувати рейд.

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Коли ж солдати зайшли на територію заводу, пролунали три вибухи. Водночас підозрювані у терактах відкрили по них вогонь. Чи були жертви внаслідок вибухів і стрілянини, поки невідомо.

У результаті операції силовики виявили сховок із вибухівкою, уніформу "Ісламської держави", 150 паличок вибухового желатину (пластична вибухова речовина), 100 тисяч кулькових підшипників (терористи зазвичай нашпиговують вибухівку кульками з підшипників, аби сила ураження була більшою – 24 канал) і безпілотник з камерою, передає CNN.

Після серії терактів, що прокотилася островом 21 квітня, це не перші вибухи, які лунають на Шрі-Ланці. Зокрема, уранці 24 квітня схожий інцидент стався поблизу кінотеатру у Коломбо – правоохоронці підірвали підозрілий мотоцикл.

Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці? 21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава". Тим часом, у країні триває безстрокова комендантська година.

Серія терактів на Шрі-Ланці: усе, що варто знати