Теракты на Шри-Ланке: задержали главных подозреваемых

Правоохранители задержали подозреваемых в организации серии терактов на Шри-Ланке, которые унесли жизни 359 человек. Ими оказались братья Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.

Также полиция арестовала водителя фургона, на котором подозреваемые ездили в день взрывов, владельца дома, где парковали фургон, и владельца обувного магазина, где скрывались предполагаемые террористы, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

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Ранее Daily Mail также сообщало, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в Коломбо совершили два брата. Они являются сыновьями владельца бизнеса по торговле специями. Когда полицейские пришли к их дому, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате которого погибли она и двое ее детей, а также три сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас в стране продолжается массовая антитеррористическая операция. По делу задержали уже более сотни человек. Некоторые из подозреваемых из Сирии и Египта.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Связанное с террористической организацией агентство Amaq опубликовало фото, на котором якобы изображены смертники, которые устроили взрывы на Шри-Ланке. На снимке восемь человек, только один из них не скрывает лицо – утверждают, что это идейный вдохновитель террористов имам Захран Хашим.



Вероятные смертники, устроившие теракты

Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжается бессрочный комендантский час. Также на полуострове действуют беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео