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      Теракты на Шри-Ланке: службы безопасности предупреждают о новых угрозах

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      На Шри-Ланке предупреждают о новых террористических угрозах
      На Шри-Ланке предупреждают о новых террористических угрозах / Фото из открытых источников

      Службы безопасности Шри-Ланки получили информацию о возможных атаках со стороны террористической группы "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" на местные буддийские храмы.

      Приступы могут осуществлять террористы-смертники, среди вероятных исполнителей – женщины, сообщает издание Daily Mirror.

      Читайте также: Теракты на Шри-Ланке: задержали главных подозреваемых

      Кроме того, власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью закрывающих лицо. Под запрет попали мусульманские женские головные уборы.

      Издание Anadolu Agency сообщает, такое решение принято с целью общественной безопасности после кровавых терактов. Запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" будет действовать с 29 апреля.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?
      21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжается бессрочный комендантский час. Также на полуострове действуют беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

      Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео

       

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      Теги: Жертвы Серия терактов на Шри-Ланке Терроризм Новости политики
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