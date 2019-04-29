Теракты на Шри-Ланке: службы безопасности предупреждают о новых угрозах

Службы безопасности Шри-Ланки получили информацию о возможных атаках со стороны террористической группы "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" на местные буддийские храмы.

Приступы могут осуществлять террористы-смертники, среди вероятных исполнителей – женщины, сообщает издание Daily Mirror.

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Кроме того, власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью закрывающих лицо. Под запрет попали мусульманские женские головные уборы.

Издание Anadolu Agency сообщает, такое решение принято с целью общественной безопасности после кровавых терактов. Запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" будет действовать с 29 апреля.

Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?

21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжается бессрочный комендантский час. Также на полуострове действуют беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео