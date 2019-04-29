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      Теракти на Шрі-Ланці: служби безпеки попереджають про нові загрози

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      На Шрі-Ланці попереджають про нові терористичні загорзи
      На Шрі-Ланці попереджають про нові терористичні загорзи / Фото з відкритих джерел

      Служби безпеки Шрі-Ланки отримали інформацію про можливі атаки з боку терористичної групи " Джамаат ат-Таухид аль-Ватанія" на місцеві буддійські храми.

      Напади можуть здійснювати терористи-смертники, серед ймовірних виконавців – жінки, повідомляє видання Daily Mirror.

      Читайте також: Теракти на Шрі-Ланці: затримали головних підозрюваних

      Окрім того, влада Шрі-Ланки ввела заборону на носіння предметів одягу, які повністю закривають обличчя. Під заборону потрапили мусульманські жіночі головні уборт.

      Видання Anadolu Agency повідомляє, таке рішення прийнято з метою громадської безпеки після кривавих терактів. Заборона на носіння "будь-якого предмета одягу, який заважає встановити особу і становить ризик громадській безпеці" діятиме з 29 квітня.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні триває безстрокова комендантська година. Також на півострові діють безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стоять патрульні машини поліції і перевіряють усіх, хто проїжджає.

      Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео

       

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      Теги: Тероризм Серія терактів на Шрі-Ланці Жертви Новини політики
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