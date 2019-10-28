Террористы назначили нового лидера "Исламского государства"

Главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали во время спецоперации 27 октября. Теперь стало известно, что террористическая группировка назначила нового лидера.

Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на свои источники в региональной разведке.

По теме: Боевики "Исламского государства" объявили о создании своей "провинции" в Индии

Вероятно, новым лидером "ИГ" стал Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдула аль-Афари.

Сообщается, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником в августе этого года. Поэтому к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была символической.

Что известно о гибели Абу Бакра аль-Багдади?

Операцию по уничтожению аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. После того, как американские военные зашли в поселок Бариша, между ними и боевиками состоялся непродолжительный бой. После главарь боевиков Абу Бакра аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника. Во время рейда погибли две жены аль-Багдади – они также привели в действие пояса смертников.

Что такое "Исламское государство"?Это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание исламского суннитского государства.



Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.