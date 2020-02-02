Понад 50 проєктів військової співпраці: про що домовляться Зеленський і Ердоган

У понеділок, 3 лютого, президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Україну, де зустрінеться з Володимиром Зеленським. У ході зустрічі обидва лідери планують підписати одразу цілу низку спільних договорів.

Більшість із них стосуватимуться сфери військово-технічного співробітництва, а також військової допомоги нашій державі, розповів посол України у Туреччині Андрій Сибіга в інтер'ю "Укрінформу".

До слова: "Наше терпіння закінчується": Ердоган про невиконання Росією домовленостей щодо Сирії

Як проходитиме сам візит

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мають спершу провести зустріч віч-на-віч, а потім і за участі ключових міністрів. Самі міністри також матимуть двосторонні зустрічі між собою.

Після засідання буде підписано спільну заяву президентів. Там підіб'ють підсумки попереднього року, визначають основні завдання на поточний рік.

Андрій Сибіга наголосив, що візит Реджепа Ердогана до Києва є дуже важливим для міждержавних відносини України і Туреччини. Зокрема, за підбором питань, які обговорюватимуться.

Так само зустріч важлива і за глобальністю завдань, які будуть взяті до виконання обома сторонами на цей рік. Цей візит має стратегічне значення,

– запевнив посол.

Про що саме можуть домовитися Зеленський і Ердоган

Український дипломат, зокрема, висловив сподівання, що буде підписано низку документів, що стосуватимуться сфери міграційного співробітництва. За його словами, це зменшить кількість бюрократичних процедур при подорожах громадян.

Цікаво: Зустріч Зеленського та Помпео: головні тези

"Також ми очікуємо підписання угоди про взаємне визнання водійських прав, що стане практичним кроком, спрямованим на посилення захисту прав громадян обох країн", – розповів Сибіга.

Також планується, що сторони підпишуть документ про співробітництво між службами з надзвичайних ситуацій. Він, наприклад, сприятиме взаємодії на випадок трагедій і надзвичайних подій.

Також заплановано, що буде підписано угоду, за якою Туреччина надасть близько 50 мільйонів доларів на потреби української армії, зокрема на закупівлі озброєння. Загалом на різних етапах реалізації є близько 50 спільних проєктів у сфері військово-технічного співробітництва.

Що відомо про візит Ердогана до України?Реджеп Ердоган приїде до України у понеділок, 3 лютого. Офіційна частина зустрічі з Володимиром Зеленським запланована на 11 годину ранку, а о 16 президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.