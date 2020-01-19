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      Медведєв визнав, що санкції через анексію Криму болісно вдарили по Росії

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      Медведєв поскаржився на те, як йому було важко після анексії Криму / forbes.ru

      Колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який очолював російський уряд на момент анексії Криму, визнав, що таке грубе порушення міжнародного права згубно позначилося на економіці країни.

      По російській економіці боляче вдарили санкції, які слідували за анексією українського півострова, пояснив Дмитро Медведєв. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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      При цьому російський експрем'єр вкотре назвав незаконну анексію Криму "поверненням". За його словами, санкції після цього були очікуваними, і російському уряду довелося налагоджувати роботу не лише в санкційних, а й кризових умовах.

      Нашому уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якою ніколи до цього він не займався – імпортозаміщенням. Тому що ціла низка товарів виявиласяся відрізаною від нашої країни,
      – сказав Медведєв.

      Анексія Криму, позиція України, Росії та світу: коротко

      На початку 2014 року після втечі президента України Віктора Януковича Росія скористалася слабкістю української влади та незаконно анексувала український Крим. Самі росіяни спершу заперечували свою причетність до окупації української території, а потім назвали її "поверненням Криму".

      Водночас Україна вже шість років на різноманітних майданчиках наголошує на тому, що анексія півострова була незаконною, а росіяни мають забратися з півострова. Увесь цивілізований світ у цьому питанні підтримує позицію України.

      Відставка Медведєва: що відомо

      У середу, 15 січня, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Перед цим російський президент Володимир Путін оголосив пропозиції про зміну Конституції.

      Втім керманич Кремля не залишив свого дублера без роботи, призначивши його на посаду заступника голови Ради безпеки. Перед цим він спеціально ввів таку посаду.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Дмитро Медведєв Санкції
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