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      Медведев признал, что санкции из-за аннексии Крыма болезненно ударили по России

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      Медведев пожаловался на то, как ему было тяжело после аннексии Крыма / forbes.ru

      Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который возглавлял российское правительство на момент аннексии Крыма, признал, что такое грубое нарушение международного права пагубно сказалось на экономике страны.

      По российской экономике больно ударили санкции, которые следовали за аннексией украинского полуострова, пояснил Дмитрий Медведев. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

      Важно! Все меньше воды: в сети показали грустное видео из оккупированного Крыма

      При этом российский экс-премьер в очередной раз назвал незаконную аннексию Крыма "возвращением". По его словам, санкции после этого были ожидаемыми, и российскому правительству пришлось налаживать работу не только в санкционных, но и кризисных условиях.

      Нашему правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось – импортозамещением. Потому что целый ряд товаров оказался отрезанным от нашей страны,
      – сказал Медведев.

      Аннексия Крыма, позиция Украины, России и мира: кратко

      В начале 2014 года после бегства президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".

      В то же время Украина уже шесть лет на различных площадках подчеркивает, что аннексия полуострова была незаконной, а россияне должны убраться с полуострова. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины.

      Отставка Медведева: что известно

      В среду, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении Конституции.

      Впрочем руководитель Кремля не оставил своего дублера без работы, назначив его на должность заместителя главы Совета безопасности. Перед этим он специально ввел такую должность.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Дмитрий Медведев Новости политики Санкции Аннексия Крыма Новости Крыма
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