Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт

На три дня Мюнхен станет центром дискуссий о безопасности, политическом будущем и переосмыслении ценностей для всего мира. 24 канал рассказывает, кого из мировых лидеров ждать, о чем будут говорить и с чем приедет Украина.

Что такое Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности / photo: сайт конференции

Одно из главных событий в сфере международной безопасности, которое проходит в столице Баварии Мюнхене. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Как и в Давосе, огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

Существует с 1963 года, была основана издателем Эвальдом-Генрихом фон Клейст-Шменцином, (им же велась до 1998 года, ушел из жизни в 2013) и физиком венгерского происхождения Эдвардом Теллером (1908-2003). Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.

Сначала, конференция называлась примерно так: "международная встреча для экспертов по обороне". Первые 30 лет она была почти исключительно посвящена проблемам НАТО и только потом вышла на глобальный уровень с приглашением таких стран как Россия, Украина, Китай, Канада и Япония.

Проводится в роскошном отеле Bayerischer Hof в центре города. Вокруг конференции будут повышенные меры безопасности, тысячи полицейских. Зайти внутрь можно будет только при наличии действующей аккредитации. Как и в Давосе, каждый год ожидаются протесты против проведения конференции.

Сейчас главный пост на конференции занимает Вольфганг Ишингер – ведущий австрийский юрист, политолог, дипломат. Также он является модератором от ОБСЕ по урегулированию конфликта в Украине. В этом году конференция откроется 14-го февраля.

Кого ждать в Мюнхене

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступает на конференции, 2011 год / photo: Wikipedia

Не все мировые лидеры приедут на конференцию (в частности, не будет канцлера Германии Ангелы Меркель), но от ЕС заявлены: президент Франции Эмануэль Макрон, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД ФРГ Хайко Маас, президент Литвы Гитанас Науседа, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, канцлер Австрии Себастьян Курц.

Делегация США будет включать спикера Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелози, министра обороны США Марка Эспера, Госсекретаря Майка Помпео. Из России должен прибыть неизменный глава МИД Сергей Лавров.

Также посетят премьер-министр Канады Джастин Трюдо, основатель Facebook Марк Цукерберг, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД КНР Ван И и его коллега из Ирана Джавад Зариф. Интересных гостей двое: президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи и министр иностранных дел Йемена (в изгнании) Мохаммед Аль-Гадрами. В противовес косоварам, о плане приехать на конференцию объявил и лидер Сербии Александар Вучич.

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Ключевой темой стала "беззападность" – страны условного Запада не чувствуют уверенности в своих ценностях и стратегическом направлении. Для одних это "слишком либеральный мир", для других – "угроза от национализма". Глубина разрыва между двумя политическими полюсами увеличивается. В это же время, авторы прогноза безопасности говорят: "усиление нежелания Запада вступать в жестокие конфликты за рубежом не означает, что эти конфликты исчезают".

Тень глобального конфликта всегда на горизонте. Проблемы в Европе, всегда готовые взорваться Ближний Восток и Африка, противостояние Ирана, дыхание нового финансового кризиса, рост популизма, сдерживания России – все это станет темами для обсуждения во время конференции. Не останется без внимания и новый "мирный план" Трампа для Израиля и Палестины.

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С другой стороны, многие граждане ЕС хотят, чтобы Союз активно проявлял свою волю, а не просто следовал за США, теряя субъектность на международной арене. После выхода Британии из ЕС вновь встает вопрос о коллективной обороне НАТО, несмотря на возможное присоединение Северной Македонии. Поэтому Балканы будут активно выступать во время мероприятия.

Турция продолжает операцию в сирийском Идлибе, где противостоит армии президента Башара Асада и российским силам. Заявлено присутствие одного из ключевых людей в этой теме – министра обороны Турции Хулуси Акара. Ирак, который в последнее время стал ключевой точкой противостояния между США и Ираном, представит Мохаммед Али Аль-Хаким, глава министерства иностранных дел.

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О чем будут говорить и где здесь Украина

Наибольшее связанное с Украиной событие – "Украинский ланч" / photo: скриншот из Youtube

Относительно программы, то в первый день следует ожидать дискуссий о "защите Запада" и вызовах, которые перед ним стоят. Во второй половине – о мировом порядке, що меняется, международной торговле и особой вечерней сессии относительно ситуации в Ливии (так называемая "ночная сова"). Суббота начнется с дискуссии о НАТО и продлится региональной и климатической безопасностью. Наконец, в воскресенье можно будет услышать о будущем Евросоюза.

Отдельной украинской панели не предусмотрено, потому что мир озабочен прежде всего глобальными вызовами. Среди них сейчас и коронавирус, который подрывает глобальную экономику и влияет на политические процессы.

На полях конференции якобы планируют провести встречу глав МИД "Нормандской четверки". Также запланировано проведение "Украинского ланча". Гостями будут президент Эстонии Керсти Кальюланд; Мирча Геоана, заместитель генерального секретаря НАТО; Петер Хультквист, министр обороны Швеции; Мирослав Лайчак, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики; Эди Рама, премьер-министр Албании; Курт Волкер, бывший специальный представитель по вопросам переговоров относительно Украины Соединенных Штатов Америки, бывший посол и постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО; Станислав Асьеев, автор Радио Свобода и другие.

Несмотря на ивенты в Давосе и в Мюнхене, поддержка нашей страны будет спадать, считают опрошенные 24 каналом эксперты. Насколько об Украине будут говорить в Баварии, зависит от самих ее представителей. Президент Зеленский точно посетит Мюнхен. Что можно сделать? Нарабатывать диалог на уровне ключевых союзников (и просить о предоставлении этого статуса).

Когда ценности находятся под угрозой извне и внутри, искать точки соприкосновения все сложнее. Но именно такие мероприятия как Мюнхенская конференция по безопасности, дают возможность найти их.