13:34
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Мюнхенская конференция: конфликт в Украине – угроза безопасности евроатлантического региона

      132 Читати новину українською
      Мюнхенская конференция по безопасности 2020 / Getty Images

      В заявлении Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля говорится, что война в Украине не только делает невозможной нормализацию диалога между Киевом и Москвой, но и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе.

      "Конфликт в Украине и вокруг нее является трагедией для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки, катастрофического просчета, и она остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", – говорится в заявлении Мюнхенской конференции.

      Читайте также: Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт

      В заявлении также отмечается, что у политического решения решающее значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией, вместе с вопросом Крыма и улучшением евроатлантической безопасности в целом.

      Решение неотложных вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом. Они также будут способствовать развитию устойчивой архитектуры взаимной безопасности евроатлантического региона, вместе с усиленным сотрудничеством относительно уменьшения ядерной угрозы.

      Последние события открыли путь к прогрессу:

      • Среди них в заявлении упомянуты взаимное освобождении заключенных;
      • соглашение об определении дополнительных пунктов разведения сил;
      • октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске;
      • предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно;
      • саммит в Париже в нормандском формате.

      Авторы заявления напомнили, что в 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены.

      Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние 6 лет унесла жизни более 13 тысяч человек, оставила ранеными более 25 тысяч, а 2,5 миллиона человек выгнала из своих домов. Окошко возможностей, которое открылось, нельзя терять,
      – отмечается в заявлении Мюнхенской конференции.

      Что известно о Мюнхенской конференции

      Мюнхенская конференция – одно из главных событий в сфере международной безопасности, которая проходит в столице Баварии Мюнхене. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Читайте также: Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию: что об этом известно

      Конференция существует с 1963 года, была основана издателем Эвальдом-Генрихом фон Клейст-Шменцином и физиком венгерского происхождения Эдвардом Теллером. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.

      Мюнхенская конференция в 2020 году проходит 14-16 февраля и является уже пятьдесят шестой. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент. Кризисов, требующих обсуждения, пока 27.

      Сретение Господне: что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      60203
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Нормандский формат Аннексия Крыма Мюнхенская конференция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 138
      сегодня , 09:20 Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт
      Анатолій Максимов 168
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1417
      сегодня , 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 889
      сегодня , 08:40 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      455
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук