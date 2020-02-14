Мюнхенская конференция: конфликт в Украине – угроза безопасности евроатлантического региона

В заявлении Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля говорится, что война в Украине не только делает невозможной нормализацию диалога между Киевом и Москвой, но и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе.

"Конфликт в Украине и вокруг нее является трагедией для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки, катастрофического просчета, и она остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", – говорится в заявлении Мюнхенской конференции.

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В заявлении также отмечается, что у политического решения решающее значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией, вместе с вопросом Крыма и улучшением евроатлантической безопасности в целом.

Решение неотложных вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом. Они также будут способствовать развитию устойчивой архитектуры взаимной безопасности евроатлантического региона, вместе с усиленным сотрудничеством относительно уменьшения ядерной угрозы.

Последние события открыли путь к прогрессу:

Среди них в заявлении упомянуты взаимное освобождении заключенных;

соглашение об определении дополнительных пунктов разведения сил;

октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске;

предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно;

саммит в Париже в нормандском формате.

Авторы заявления напомнили, что в 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены.

Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние 6 лет унесла жизни более 13 тысяч человек, оставила ранеными более 25 тысяч, а 2,5 миллиона человек выгнала из своих домов. Окошко возможностей, которое открылось, нельзя терять,

– отмечается в заявлении Мюнхенской конференции.

Что известно о Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция – одно из главных событий в сфере международной безопасности, которая проходит в столице Баварии Мюнхене. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

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Конференция существует с 1963 года, была основана издателем Эвальдом-Генрихом фон Клейст-Шменцином и физиком венгерского происхождения Эдвардом Теллером. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.

Мюнхенская конференция в 2020 году проходит 14-16 февраля и является уже пятьдесят шестой. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент. Кризисов, требующих обсуждения, пока 27.