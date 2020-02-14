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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Треба дати Росії шанс, попри Україну, – голова Мюнхенської конференції

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      Вольфганг Ішингер / Фото з відкритих джерел

      Голова Мюнхенської безпекової конференції та колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер заявив, що Захід має залучати Росію до співпраці, попри всі порушення міжнародного права з боку Кремля.

      Таку заяву він зробив, відкриваючи засідання конференції у Мюнхені. За словами Ішингера, світ опинився у новій міжнародній реальності та перед безпрецедентними викликами. А нинішній стан глобальної відсутності безпеки є абсолютно неприйнятним, передає "Європейська правда".

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      Щодо подолання проблем колишній німецький дипломат, зокрема, запропонував посилити діалог та співпрацю з Росією.

      "Навіть якщо ми маємо визнати, що Росія пішла геть від Європи, навіть попри її дії в Сирії, Грузії та Україні... це все одно є нашим зобов’язанням тримати двері відкритими, давати шанс. Це – наше надбання 1990 року (після падіння Берлінської стіни)", – наголосив Ішингер.

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      До слова, раніше на Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Під цим документом стоїть і підпис Ішингера.

      Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки? Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

      Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Мюнхенська конференція Україна – Росія Новини Росії Новини України
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