Треба дати Росії шанс, попри Україну, – голова Мюнхенської конференції

Голова Мюнхенської безпекової конференції та колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер заявив, що Захід має залучати Росію до співпраці, попри всі порушення міжнародного права з боку Кремля.

Таку заяву він зробив, відкриваючи засідання конференції у Мюнхені. За словами Ішингера, світ опинився у новій міжнародній реальності та перед безпрецедентними викликами. А нинішній стан глобальної відсутності безпеки є абсолютно неприйнятним, передає "Європейська правда".

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Щодо подолання проблем колишній німецький дипломат, зокрема, запропонував посилити діалог та співпрацю з Росією.

"Навіть якщо ми маємо визнати, що Росія пішла геть від Європи, навіть попри її дії в Сирії, Грузії та Україні... це все одно є нашим зобов’язанням тримати двері відкритими, давати шанс. Це – наше надбання 1990 року (після падіння Берлінської стіни)", – наголосив Ішингер.

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До слова, раніше на Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Під цим документом стоїть і підпис Ішингера.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки? Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.