Безпека у Чорноморському регіоні: Україна та Румунія домовилися про спільні дії

На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелем Чуке. Політики обговорили безпеку у Чорноморському регіоні.

Під час зустрічі Андрій Загороднюк наголосив, що співробітництво України та Румунії на рівні військово-морських сил є дуже важливим, написали у Міноборони.

Важливо! На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні

Загороднюк додав, що не менш важливим є спільна робота з партнерами у цьому регіоні. Вона забезпечить стабільність в акваторії Чорного моря.

Про що ще говорили міністри:

Майбутнє підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про військово-технічне співробітництво.

Обмін інформацією про повітряну та морську обстановки.

Учасники конференції висловили занепокоєння діями Росії у Чорному та Азовському морях.

Окрім цього, міністри наголосили на необхідності продовження двостороннього співробітництва, участі військовослужбовців обох країн у спільних багатонаціональних навчаннях та співпраці у рамках діяльності батальйону "Тиса".

Що відомо про батальйон "Тиса"?Багатонаціональний інженерний батальйон "Тиса" створили у 2002 році за угодою між урядами Угорщини, Румунії, Словацької Республіки і України. Договір підписали у Будапешті. Батальйон повинен швидко реагувати на повені, які загрожують країнам Карпатського регіону, а також надавати допомогу постраждалим регіонам у ліквідації наслідків стихії.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки