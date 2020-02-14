Безпека у Чорноморському регіоні: Україна та Румунія домовилися про спільні дії
На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелем Чуке. Політики обговорили безпеку у Чорноморському регіоні.
Під час зустрічі Андрій Загороднюк наголосив, що співробітництво України та Румунії на рівні військово-морських сил є дуже важливим, написали у Міноборони.
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Загороднюк додав, що не менш важливим є спільна робота з партнерами у цьому регіоні. Вона забезпечить стабільність в акваторії Чорного моря.
Про що ще говорили міністри:
- Майбутнє підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про військово-технічне співробітництво.
- Обмін інформацією про повітряну та морську обстановки.
- Учасники конференції висловили занепокоєння діями Росії у Чорному та Азовському морях.
Окрім цього, міністри наголосили на необхідності продовження двостороннього співробітництва, участі військовослужбовців обох країн у спільних багатонаціональних навчаннях та співпраці у рамках діяльності батальйону "Тиса".
Що відомо про батальйон "Тиса"?Багатонаціональний інженерний батальйон "Тиса" створили у 2002 році за угодою між урядами Угорщини, Румунії, Словацької Республіки і України. Договір підписали у Будапешті. Батальйон повинен швидко реагувати на повені, які загрожують країнам Карпатського регіону, а також надавати допомогу постраждалим регіонам у ліквідації наслідків стихії.
Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки
- Це одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об'єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.
- Цьогорічна Мюнхенська конференція є вже 56-ою і триватиме з 14 по 16 лютого. Вона присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров'я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.