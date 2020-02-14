16:31
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Безопасность в Черноморском регионе: Украина и Румыния договорились о совместных действиях

      0 Читати новину українською

      На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке. Политики обсудили безопасность в Черноморском регионе.

      Во время встречи Андрей Загороднюк отметил, что сотрудничество Украины и Румынии на уровне военно-морских сил очень важно, написали в Минобороны.

      Важно! На Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для достижения мира в Украине

      Загороднюк добавил, что не менее важна работа с партнерами в регионе. Она обеспечит стабильность в акватории Черного моря.

      О чем еще говорили министры:

      • Будущее подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве.
      • Обмен информацией о воздушной и морской обстановке.
      • Участники конференции выразили обеспокоенность действиями России в Черном и Азовском морях.

      Кроме этого, министры отметили необходимость продолжения двустороннего сотрудничества, участия военнослужащих обеих стран в совместных многонациональных учениях и сотрудничества в рамках деятельности батальона "Тиса".

      Что известно о батальоне "Тиса"?
      Многонациональный инженерный батальон "Тиса" создали в 2002 году по соглашению между правительствами Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Договор подписали в Будапеште. Батальон должен быстро реагировать на наводнения, которые угрожают странам Карпатского региона, а также оказывать помощь пострадавшим регионам в ликвидации последствий стихии.

      Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности

      • Это одно из главных событий в сфере международной безопасности. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.
      • Нынешняя Мюнхенская конференция является уже 56-ой и продлится с 14 по 16 февраля. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. На данный момент насчитывается 27 кризисов, требующих обсуждения.
      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      114920
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Чорное море Андрей Загороднюк Мюнхенская конференция Румыния
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 14
      сегодня , 14:00 Свободу Константину Котову!
      Олег Сенцов 25
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1745
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 42
      сегодня , 12:00 Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков
      Наталія Кадя 260
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук