Безопасность в Черноморском регионе: Украина и Румыния договорились о совместных действиях

На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке. Политики обсудили безопасность в Черноморском регионе.

Во время встречи Андрей Загороднюк отметил, что сотрудничество Украины и Румынии на уровне военно-морских сил очень важно, написали в Минобороны.

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Загороднюк добавил, что не менее важна работа с партнерами в регионе. Она обеспечит стабильность в акватории Черного моря.

О чем еще говорили министры:

Будущее подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве.

Обмен информацией о воздушной и морской обстановке.

Участники конференции выразили обеспокоенность действиями России в Черном и Азовском морях.

Кроме этого, министры отметили необходимость продолжения двустороннего сотрудничества, участия военнослужащих обеих стран в совместных многонациональных учениях и сотрудничества в рамках деятельности батальона "Тиса".

Что известно о батальоне "Тиса"?

Многонациональный инженерный батальон "Тиса" создали в 2002 году по соглашению между правительствами Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Договор подписали в Будапеште. Батальон должен быстро реагировать на наводнения, которые угрожают странам Карпатского региона, а также оказывать помощь пострадавшим регионам в ликвидации последствий стихии.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности