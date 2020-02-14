Безопасность в Черноморском регионе: Украина и Румыния договорились о совместных действиях
На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке. Политики обсудили безопасность в Черноморском регионе.
Во время встречи Андрей Загороднюк отметил, что сотрудничество Украины и Румынии на уровне военно-морских сил очень важно, написали в Минобороны.
Важно! На Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для достижения мира в Украине
Загороднюк добавил, что не менее важна работа с партнерами в регионе. Она обеспечит стабильность в акватории Черного моря.
О чем еще говорили министры:
- Будущее подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве.
- Обмен информацией о воздушной и морской обстановке.
- Участники конференции выразили обеспокоенность действиями России в Черном и Азовском морях.
Кроме этого, министры отметили необходимость продолжения двустороннего сотрудничества, участия военнослужащих обеих стран в совместных многонациональных учениях и сотрудничества в рамках деятельности батальона "Тиса".
Что известно о батальоне "Тиса"?
Многонациональный инженерный батальон "Тиса" создали в 2002 году по соглашению между правительствами Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Договор подписали в Будапеште. Батальон должен быстро реагировать на наводнения, которые угрожают странам Карпатского региона, а также оказывать помощь пострадавшим регионам в ликвидации последствий стихии.
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности
- Это одно из главных событий в сфере международной безопасности. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.
- Нынешняя Мюнхенская конференция является уже 56-ой и продлится с 14 по 16 февраля. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. На данный момент насчитывается 27 кризисов, требующих обсуждения.