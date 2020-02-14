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      Надо дать России шанс, несмотря на Украину, – председатель Мюнхенской конференции

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      Вольфганг Ишингер / Фото из открытых источников

      Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что Запад должен привлекать Россию к сотрудничеству, несмотря на все нарушения международного права со стороны Кремля.

      Такое заявление он сделал, открывая заседание конференции в Мюнхене. По словам Ишингера, мир оказался в новой международной реальности и перед беспрецедентными вызовами. А нынешнее состояние глобального отсутствия безопасности является абсолютно неприемлемым, передает "Европейская правда".

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      Относительно преодоления проблем, бывший немецкий дипломат, в частности, предложил усилить диалог и сотрудничество с Россией.

      "Даже если мы должны признать, что Россия ушла от Европы, даже несмотря на их действия в Сирии, Грузии и Украине... это все равно является нашим обязательством держать двери открытыми, давать шанс. Это – наше достояние 1990 года (после падения Берлинской стены)", – подчеркнул Ишингер.

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      К слову, ранее на Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира на Украине. Под этим документом стоит и подпись Ишингера.

      Что известно о Мюнхенской конференцию по безопасности?
      Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Пройдет оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Мюнхенская конференция Украина – Россия Новости России Новости Украины
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