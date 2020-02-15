Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео

Володимир Зеленський виступив у межах Мюнхенської конференції з безпеки. Під час своєї промови Президент України наголосив, війна триває не просто в Україні, а у Європі.

Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де вперше бере участь в 56 Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Війна в Європі"

Глава держави вважає, що не зовсім некоректно вживати термін "війна в Україні", натомість потрібно казати "війна у Європі". При цьому Зеленський заначив, що "вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі!"

президент наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту.

Це, скажу відверто – небезпечна тенденція. Ми розуміємо, що сьогодні на планеті є чимало гострих проблем і гарячих конфліктів. Але жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно,

– наголосив він.

Зеленський додав, що вважатиме вирішенням конфлікту той момент, "коли до нас повернуться наші люди і наші території – ми говоримо і про Донбас і про Крим".

"Повного припинення вогню досягти не вдалось"

Президент наголосив, що необхідні дієві механізми для забезпечення всеосяжного припинення вогню на Донбасі, про що домовились на зустрічі лідерів нормандського формату в Парижі 9 грудня. Однак повну тишу забезпечити так і не вдалось.

"Майже за 2 місяці зафіксовано більше 400 обстрілів українських позицій, в результаті яких продовжують гинути наші солдати. Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті", – сказав він.

Секторальний принцип розведення

Україна пропонує секторальний принцип розведення на Донбасі. Вже найближчим часом його детально озвучать учасникам нормандського формату.

Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того. Як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які збройні формування, озброєні війська та військова техніка,

– пояснив глава держави.

Зеленський також додав, що наразі українська сторона запропонувала і узгодила одну ділянку розведення із потрібних трьох.

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Дивіться відео виступу Володимира Зеленського:

Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки

Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.