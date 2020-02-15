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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      М'яч на стороні Трампа, – Зеленський про чистий аркуш у стосунках із США

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      Зеленський впевнений, що візит у Вашингтон відбудеться / Getty Images

      Володимир Зеленський впевнений, що його візит в Білий дім і зустріч з лідером США Дональдом Трампом відбудеться. Президент хоче розпочати стосунки із США з чистого аркуша після недавньої історії з імпічментом.

      Зеленський також запросив Трампа із візитом до Києва, про це він сказав під час свого виступу на конференції з безпеки у Мюнхені

      "Я впевнений, що це станеться (візит в США – 24 канал). ... Останній раз, коли у мене була зустріч з держсекретарем США Помпео, ми говорили про це. Говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особливим для двох країн", – нагадав він.

      Зеленський додав, що він хоче приїхати в США і почати відносини "з чистого аркуша" після "всієї цієї Санта-Барбари про імпічмент".

      Я хочу приїхати і з чистого аркуша почати наші відносини, щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося,
      – сказав президент. 

      При цьому він додав, що "зараз м'яч на стороні президента США, але завжди раді бачити всіх в Україні".

      "Тому я готовий запросити і запрошую президента Трампа до Києва", – наголосив Зеленський. 

      Новина доповнюється… 

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      Теги: Новини України Новини політики
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