14:29
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Зеленський прокоментував історію з блокуванням військової допомоги США

      98 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп / 24 канал

      Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки прокоментував ситуацію щодо блокування військової допомоги США. Президент України зазначив, що наразі блокування немає.

      Зеленський повідомив, що Україна отримала важливу військову допомогу від США. Зараз країни обговорюють нові контракти. 

      Важливо! Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео

      Президент підкреслив, що дізнавшись про блокування військової допомоги США, зрозумів, наскільки важливо "виграти в цій історії" без погіршення наших відносин з США.

      Нам потрібна було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин зі США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так, як потрібно Україна,
      – наголосив Зеленський.

      Що відомо про блокування військової допомоги?Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня. Саме у цей день і відбулася скандальна телефонна розмова президентів України й США. Хоча раніше Штати ухвалили виділення військової допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів доларів.

      Трамп пояснив це тим, що просто хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування. 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік. А от 35 мільйонів доларів досі Україні не надійшли. У Пентагоні кажуть, що планують надати решту невиплаченої військової допомоги "найближчим часом".

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      49778
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Дональд Трамп Скандал Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      590
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра – це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 988
      сьогодні , 08:02 Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу
      Ірина Поліщук 3566
      14 лютого , 22:00 Коронавірус VS туберкульоз
      Зоя Казанжи 1134
      14 лютого , 21:33 Точка неповернення для США: Трампа більше нічого не стримує від встановлення диктатури
      Іван Яковина 1499
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук