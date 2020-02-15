Зеленський прокоментував історію з блокуванням військової допомоги США

Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки прокоментував ситуацію щодо блокування військової допомоги США. Президент України зазначив, що наразі блокування немає.

Зеленський повідомив, що Україна отримала важливу військову допомогу від США. Зараз країни обговорюють нові контракти.

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Президент підкреслив, що дізнавшись про блокування військової допомоги США, зрозумів, наскільки важливо "виграти в цій історії" без погіршення наших відносин з США.

Нам потрібна було тактично виграти в цій історії без погіршення наших відносин зі США. Тому що тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так, як потрібно Україна,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про блокування військової допомоги?Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня. Саме у цей день і відбулася скандальна телефонна розмова президентів України й США. Хоча раніше Штати ухвалили виділення військової допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів доларів.



Трамп пояснив це тим, що просто хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування. 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік. А от 35 мільйонів доларів досі Україні не надійшли. У Пентагоні кажуть, що планують надати решту невиплаченої військової допомоги "найближчим часом".