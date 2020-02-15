15:47
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Зеленский прокомментировал историю с блокированием военной помощи США

      100 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Дональд Трамп / 24 канал

      Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал ситуацию по блокированию военной помощи США. Президент Украины отметил, что сейчас блокирования нет.

      Зеленский сообщил, что Украина получила важную военную помощь от США. Сейчас страны обсуждают новые контракты.

      Важно! Владимир Зеленский выступил в Мюнхене: видео

      Президент подчеркнул, что узнав о блокировании военной помощи США, понял, насколько важно "выиграть в этой истории" без ухудшения наших отношений с США.

      Нам нужно было тактически выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений со США. Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, иногда отвечаю не так, как я хочу, а так, как нужно Украине,
      – подчеркнул Зеленский.

      Что известно о блокировании военной помощи?Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить предоставление Украине оборонной помощи 25 июля. Это произошло в день скандального телефонного разговора президентов Украины и США. Хотя раньше Штаты одобрили выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.

      Трамп объяснил это тем, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку. 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год. А вот 35 миллионов долларов до сих пор Украине не поступили. В Пентагоне говорят, что планируют предоставить оставшуюся невыплаченную военную помощь "в ближайшее время".

      В 2020 году США выделит Украине 300 миллионов военной помощи. Она пойдет на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".


      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

      Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
      сегодня
      30933
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Деньги Бюджет Дональд Трамп Пентагон Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      109
      сегодня , 08:40 Почему формула Штайнмайера – это больше чем государственная измена
      Юрій Шуліпа 409
      сегодня , 08:02 Почему российская гречка вытесняет украинскую: как распознать отечественную крупу
      Ірина Поліщук 1025
      14 февраля , 22:00 Коронавирус VS туберкулез
      Зоя Казанжи 591
      14 февраля , 21:32 Точка невозврата для США: Трампа больше ничего не сдерживает от установления диктатуры
      Іван Яковина 373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук