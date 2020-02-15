Зеленский прокомментировал историю с блокированием военной помощи США

Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал ситуацию по блокированию военной помощи США. Президент Украины отметил, что сейчас блокирования нет.

Зеленский сообщил, что Украина получила важную военную помощь от США. Сейчас страны обсуждают новые контракты.

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Президент подчеркнул, что узнав о блокировании военной помощи США, понял, насколько важно "выиграть в этой истории" без ухудшения наших отношений с США.

Нам нужно было тактически выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений со США. Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, иногда отвечаю не так, как я хочу, а так, как нужно Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Что известно о блокировании военной помощи?Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить предоставление Украине оборонной помощи 25 июля. Это произошло в день скандального телефонного разговора президентов Украины и США. Хотя раньше Штаты одобрили выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.



Трамп объяснил это тем, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку. 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год. А вот 35 миллионов долларов до сих пор Украине не поступили. В Пентагоне говорят, что планируют предоставить оставшуюся невыплаченную военную помощь "в ближайшее время".

В 2020 году США выделит Украине 300 миллионов военной помощи. Она пойдет на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".



Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала