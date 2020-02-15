Мяч на стороне Трампа, – Зеленский о чистом листе в отношениях с США
Владимир Зеленский уверен, что его визит в Белый дом и встреча с лидером США Дональдом Трампом состоится. Президент хочет начать отношения с США с чистого листа после недавней истории с импичментом.
Зеленский также пригласил Трампа с визитом в Киев, об этом он сказал во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.
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"Я уверен, что это произойдет (визит в США – 24 канал). … Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом. Говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран", – напомнил он.
Зеленский добавил, что он хочет приехать в США и начать отношения "с чистого листа" после "всей этой Санта-Барбары об импичменте".
Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет документов и встретимся,
– сказал президент.
При этом он добавил, что "сейчас мяч на стороне президента США, но всегда рады видеть всех в Украине".
"Поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", – подчеркнул Зеленский.
Скандал с Трампом, импичментом и Зеленским
Причиной стал телефонный разговор 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского. Тогда американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
Сенат импичмент Трампа не поддержал, поскольку там большинство республиканцев. Не набралось две трети – 67 голосов. Именно такое количество было необходимым для признания Трампа виновным и снятия его с должности президента.