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      Мяч на стороне Трампа, – Зеленский о чистом листе в отношениях с США

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      Зеленский уверен, что визит в Вашингтон состоится / Getty Images

      Владимир Зеленский уверен, что его визит в Белый дом и встреча с лидером США Дональдом Трампом состоится. Президент хочет начать отношения с США с чистого листа после недавней истории с импичментом.

      Зеленский также пригласил Трампа с визитом в Киев, об этом он сказал во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

      К теме: Зеленский прокомментировал историю с блокированием военной помощи США

      "Я уверен, что это произойдет (визит в США – 24 канал). … Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом. Говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран", – напомнил он.

      Зеленский добавил, что он хочет приехать в США и начать отношения "с чистого листа" после "всей этой Санта-Барбары об импичменте".

      Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет документов и встретимся,
      – сказал президент.

      При этом он добавил, что "сейчас мяч на стороне президента США, но всегда рады видеть всех в Украине".

      "Поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", – подчеркнул Зеленский.

      Скандал с Трампом, импичментом и Зеленским

      Причиной стал телефонный разговор 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского. Тогда американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      Сенат импичмент Трампа не поддержал, поскольку там большинство республиканцев. Не набралось две трети – 67 голосов. Именно такое количество было необходимым для признания Трампа виновным и снятия его с должности президента.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости США Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Импичмент Трампа Дональд Трамп Президент Украины Мюнхенская конференция
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