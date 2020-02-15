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      Владимир Зеленский выступил в Мюнхене: видео

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      Владимир Зеленский выступил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Во время своей речи Президент Украины отметил, что война идет не просто в Украине, а в Европе.

      Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где впервые принимает участие в 56 Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

      "Война в Европе"

      Глава государства считает, что не совсем некорректно употреблять термин "война в Украине", взамен нужно говорить "война в Европе". При этом Зеленский отметил, что "она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая, представьте себе!"

      Глава государства подчеркнул, что его беспокоит уменьшение внимания к украинско-российскому конфликту.

      Это, скажу откровенно – опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно, – подчеркнул он.

      Зеленский добавил, что посчитает решением конфликта тот момент, "когда к нам вернутся наши люди и наши территории – мы говорим и о Донбассе и о Крыме".

      "Полного прекращения огня достичь не удалось"

      Президент подчеркнул, что необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, о чем договорились на встрече лидеров нормандского формата в Париже 9 декабря. Однако полную тишину обеспечить так и не удалось.

      "Почти за 2 месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня произойдет не на словах, а в реальной жизни", – сказал он.

      Секторальный принцип разведения

      Украина предлагает секторальный принцип разведения на Донбассе. Уже в ближайшее время его детально озвучат участникам нормандского формата.

      Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того. Как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника,
      – пояснил глава государства.

      Зеленский также добавил, что пока украинская сторона предложила и согласовала один участок разводки из нужных трех.

      Новость дополняется…

      Смотрите видео выступления Владимира Зеленского:

      Что нужно знать о Мюнхенской конференции по безопасности

      Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно с 14 по 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас существует 27 кризисов, которые требуют обсуждения.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Мюнхенская конференция Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Президент Украины
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