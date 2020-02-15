Секторальный принцип разведения на Донбассе: Зеленский пояснил, что предлагает Украина

Украина предлагает секторальный принцип разведения на Донбассе. Уже в ближайшее время его детально озвучат участникам нормандского формата.

Работа над согласованием новых участков для разведения продолжается, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции в Мюнхене.

Зеленский отметил, что пока украинская сторона предложила и согласовала один участок из необходимых трех. В то же время Украина предложит секторальный принцип разведения.

Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника,

– рассказал глава государства.

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