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      Секторальный принцип разведения на Донбассе: Зеленский пояснил, что предлагает Украина

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      Украина предлагает секторальный принцип разведения на Донбассе. Уже в ближайшее время его детально озвучат участникам нормандского формата.

      Работа над согласованием новых участков для разведения продолжается, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции в Мюнхене.

      Зеленский отметил, что пока украинская сторона предложила и согласовала один участок из необходимых трех. В то же время Украина предложит секторальный принцип разведения.

      Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника,
      – рассказал глава государства.

      Новость дополняется…

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Нормандский формат Президент Украины Мюнхенская конференция Война на Донбассе Разведение войск Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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