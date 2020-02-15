13:31
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК

      Секторальний принцип розведення на Донбасі: Зеленський пояснив, що пропонує Україна

      293 Читать новость на русском
      Україна пропонує розводити сили на Донбасі по секторального принципу, – Зеленський / Getty Images

      Україна пропонує секторальний принцип розведення на Донбасі. Вже найближчим часом його детально озвучать учасникам нормандського формату.

      Робота над узгодженням нових ділянок для розведення триває, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конфереції у Мюнхені.

      Дивіться також: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені – відео

      Зеленський зазначив, що наразі українська сторона запропонувала та погодила одну ділянку із необхідних трьох. Водночас Україна запропонує секторальний принцип розведення.

      Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори.Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того. Як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які збройні формування, озброєні війська та військова техніка,
      – розповів глава держави.

      Президент України наголосив, що найближчим часом українська сторона детально проінформує учасників нормандського формату про зміст цієї ініціативи.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      розведення військ на Донбасі
      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
      сьогодні
      28744
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Нормандський формат Президент України Мюнхенська конференція Війна на Донбасі Розведення військ Володимир Зеленський Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      409
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра – це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 900
      сьогодні , 08:02 Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу
      Ірина Поліщук 3186
      14 лютого , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 574
      14 лютого , 22:00 Коронавірус VS туберкульоз
      Зоя Казанжи 1097
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук