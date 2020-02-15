Секторальний принцип розведення на Донбасі: Зеленський пояснив, що пропонує Україна

Україна пропонує секторальний принцип розведення на Донбасі. Вже найближчим часом його детально озвучать учасникам нормандського формату.

Робота над узгодженням нових ділянок для розведення триває, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конфереції у Мюнхені.

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Зеленський зазначив, що наразі українська сторона запропонувала та погодила одну ділянку із необхідних трьох. Водночас Україна запропонує секторальний принцип розведення.

Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори.Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того. Як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які збройні формування, озброєні війська та військова техніка,

– розповів глава держави.

Президент України наголосив, що найближчим часом українська сторона детально проінформує учасників нормандського формату про зміст цієї ініціативи.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Де вже відбулося розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу