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      Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили

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      Зеленский встретился со Столтенбергом 15 февраля 2020 года / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Был поднят вопрос предоставления Альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

      "Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", – сказал Зеленский, сообщает Офис Президента.

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      Глава государства отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране. Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

      Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях. Он отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению нормандского формата.

      Стороны также обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе.

      Отметим, что 11 февраля Столтенберг заявил, что лучшим шагом для приближения Украины к вступлению в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление институтов безопасности.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат НАТО Йенс Столтенберг
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