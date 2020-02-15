Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Был поднят вопрос предоставления Альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", – сказал Зеленский, сообщает Офис Президента.

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Глава государства отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране. Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях. Он отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению нормандского формата.

Стороны также обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе.

Отметим, что 11 февраля Столтенберг заявил, что лучшим шагом для приближения Украины к вступлению в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление институтов безопасности.