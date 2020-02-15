Зеленский в Мюнхене: сильная армия является защитой страны, я не верю в любые бумаги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на гарантии безопасности для страны, которые дают международные документы, меморандумы, они по факту не защищают страну. А настоящей защитой страны является сильная армия.

"Цивилизованный мир, но на деле мы все понимаем – сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим как украинцы на своем примере. Поэтому лично я не верю в любые бумаги", – заявил Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"И, честно, всем странам тоже такое мое предложение по нашему личному опыту – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, хотя мы очень много говорим о международном праве. 21-й век – право сильного. Где мы с вами?" – добавил Президент Украины.

Смотрите видео выступления Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности:

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности