Зеленский в Мюнхене: сильная армия является защитой страны, я не верю в любые бумаги
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на гарантии безопасности для страны, которые дают международные документы, меморандумы, они по факту не защищают страну. А настоящей защитой страны является сильная армия.
"Цивилизованный мир, но на деле мы все понимаем – сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим как украинцы на своем примере. Поэтому лично я не верю в любые бумаги", – заявил Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"И, честно, всем странам тоже такое мое предложение по нашему личному опыту – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, хотя мы очень много говорим о международном праве. 21-й век – право сильного. Где мы с вами?" – добавил Президент Украины.
Смотрите видео выступления Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности:
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности
- Одно из главных событий в сфере международной безопасности. Оно объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.
- Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.
- Мюнхенская конференция в 2020 году является уже 56-ой и продлится 14-16 февраля. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.