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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Зеленський у Мюнхені: сильна армія є захистом країни, я не вірю в будь-які бумаги

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      Зеленський у Мюнхені: сильна армія є захистом країни, я не вірю в будь-які бумаги / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри гарантії безпеки для країни, які дають міжнародні документи, меморандуми, вони по факту не захищають країну. А справжнім захистом країні є сильна армія.

      "Цивілізований світ, але на даль ми всі розуміємо – сильна армія чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі меморандуми не захищають. Це ми вам кажемо як українці на своєму прикладі. Тому особисто я не вірю в будь-які бумаги", – заявив Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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      "І, чесно, всім країнам теж така моя пропозиція з нашого особистого досвіду – не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує, хоча ми дуже багато говоримо про міжнародне право. 21-ше століття – право сильного. Де ми з вами?" – додав Президент України.

      Дивіться відео виступу Зеленського в межах Мюнхенської конференції з безпеки:

      Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки

      • Одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.
      • Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.
      • Мюнхенська конференція в 2020 році є вже 56-ою і триватиме 14 – 16 лютого. Вона присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі НАТО Збройні сили України Мюнхенська конференція Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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