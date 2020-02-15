Зеленський у Мюнхені: сильна армія є захистом країни, я не вірю в будь-які бумаги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри гарантії безпеки для країни, які дають міжнародні документи, меморандуми, вони по факту не захищають країну. А справжнім захистом країні є сильна армія.

"Цивілізований світ, але на даль ми всі розуміємо – сильна армія чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі меморандуми не захищають. Це ми вам кажемо як українці на своєму прикладі. Тому особисто я не вірю в будь-які бумаги", – заявив Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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"І, чесно, всім країнам теж така моя пропозиція з нашого особистого досвіду – не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує, хоча ми дуже багато говоримо про міжнародне право. 21-ше століття – право сильного. Де ми з вами?" – додав Президент України.

Дивіться відео виступу Зеленського в межах Мюнхенської конференції з безпеки:

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки