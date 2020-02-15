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      Не совсем корректно говорить "война в Украине". Это война в Европе, – Зеленский в Мюнхене

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      Зеленский выступил в Мюнхене / Getty images

      Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что не совсем корректно говорить "война в Украине", а нужно говорить "война в Европе". Президент также отметил постоянное нарушение режима "тишины" на Донбассе.

      Владимир Зеленский добавил, что война в Украине и аннексия Крыма уже длятся столько же времени, как Вторая мировая война.

      Обратите внимание: Владимир Зеленский выступил в Мюнхене: видео

      Политик отметил, что на Донбассе пренебрегают режимом прекращения огня. По словам президента, Украина придерживается дипломатического пути завершения конфликта.

      Полную тишину не удалось обеспечить. За последние 2 месяца было 400 обстрелов. Продолжают гибнуть люди, украинские люди,
      – сказал Зеленский.

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      Украинский президент добавил, что готов к прямому диалогу с оккупированным Донбассом, однако не с руководством пророссийских боевиков, а с мирным населением.

      Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. Но мы это сделаем. Вместе с вами,
      – подытожил президент.

      Заметим, что в Мюнхене проходит международный форум по безопасности.

      Мюнхенская конференция: что известно

      • Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО – международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. С 1998 года финансируется правительством Германии.
      • В этом году конференция проходит с 14 по 16 февраля. Впервые ее посещает президент Украины Владимир Зеленский.
      • В Германии уверяют, что Украина является важной в контексте обсуждения политики безопасности Евросоюза.
      • Также в конференции принимают участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД России Сергей Лавров.

      К теме: Германия посоветовала Украине пути прекращения войны на Донбассе

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Жертвы Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия Мюнхенская конференция Новости политики Новости Украины
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