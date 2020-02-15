Германия посоветовала Украине пути прекращения войны на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с немецким коллегой Хайком Маасом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Немецкий дипломат заверил, что Берлин продолжает поддерживать Украину на пути прекращения войны на Донбассе и реформ, сообщает пресс-служба МИД Германии в twitter.

Важно: МИД Украины осудило план, который подписали дипломаты на Мюнхенской конференции

Хайко Маас подчеркнул, что нормандский формат создает веру в политическое решение конфликта на востоке Украины.

Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат,

– считает немецкий политик.

Предварительная встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

Справка. Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована на апрель.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?Это авторитетный международный форум по безопасности. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска сложных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене в 1963 году. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится он 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.



Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.