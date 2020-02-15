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      Германия посоветовала Украине пути прекращения войны на Донбассе

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      Пристайко провел встречу с немецким коллегой Маасом / twitter.com/AuswaertigesAmt

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с немецким коллегой Хайком Маасом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

      Немецкий дипломат заверил, что Берлин продолжает поддерживать Украину на пути прекращения войны на Донбассе и реформ, сообщает пресс-служба МИД Германии в twitter.

      Важно: МИД Украины осудило план, который подписали дипломаты на Мюнхенской конференции

      Хайко Маас подчеркнул, что нормандский формат создает веру в политическое решение конфликта на востоке Украины.

      Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат,
      – считает немецкий политик.

      Предварительная встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.


      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

      Справка. Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована на апрель.

      Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?Это авторитетный международный форум по безопасности. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска сложных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене в 1963 году. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится он 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.

      Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Мюнхенская конференция Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Вадим Пристайко
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