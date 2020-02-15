Німеччина порадила Україні шляхи припинення війни на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з німецьким колегою Хайком Маасом у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Німецький дипломат запевнив, що Берлін продовжує підтримувати Україну на шляху припинення війни на Донбасі та реформ, повідомляє пресслужба МЗС Німеччини у твіттер.

Важливо: МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

Хайко Маас наголосив, що нормандський формат створює віру в політичне вирішення конфлікту на сході України.

Щоб домогтися політичного рішення, потрібно реалізовувати мінські домовленості, довіру для цього створює нормандський формат,

– вважає німецький політик.

Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Довідка. Наступну зустріч "нормандської четвірки" заплановано на квітень.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це авторитетний міжнародний форум з безпеки. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку складних відповідей. Величезну роль відіграють кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.



Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський.