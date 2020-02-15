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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Німеччина порадила Україні шляхи припинення війни на Донбасі

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      Пристайко провів зустріч з німецьким колегою Маасом / twitter.com/AuswaertigesAmt

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з німецьким колегою Хайком Маасом у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

      Німецький дипломат запевнив, що Берлін продовжує підтримувати Україну на шляху припинення війни на Донбасі та реформ, повідомляє пресслужба МЗС Німеччини у твіттер.

      Важливо: МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

      Хайко Маас наголосив, що нормандський формат створює віру в політичне вирішення конфлікту на сході України.

      Щоб домогтися політичного рішення, потрібно реалізовувати мінські домовленості, довіру для цього створює нормандський формат,
      – вважає німецький політик.

      Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.


      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

      Довідка. Наступну зустріч "нормандської четвірки" заплановано на квітень.

      Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це авторитетний міжнародний форум з безпеки. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку складних відповідей. Величезну роль відіграють кулуарні зустрічі та домовленості.

      Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

      Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Мюнхенська конференція Операція Об'єднаних сил Новини Луганська Новини Донецька Війна на Донбасі Вадим Пристайко
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