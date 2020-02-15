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      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: про що говорили

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      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом 15 лютого 2020 року / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 15 лютого зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

      "Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу", – сказав Зеленський, повідомляє Офіс Президента.

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      Глава держави відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні. Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

      Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях. Він наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню нормандського формату.

      Сторони також обговорили виконання домовленостей після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року та ситуацію на Донбасі.

      Зазначимо, що 11 лютого Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до вступу в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони та зміцнення безпекових інституцій.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Нормандський формат Новини України Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг Новини політики
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