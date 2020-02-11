Столтенберг назвав умови наближення України до членства в НАТО

Україна прагне стати членом НАТО. Найкращим кроком у наближенні нашої країни до вступу в Альянс є продовження реформ у секторі безпеки й оборони та зміцнення безпекових інституцій.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, передає "Укрінформ". Він відзначив, що Альянс вже надає Україні політичну та практичну підтримку – допомагає підвищити її обороноздатність.

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Зусилля в Україні мають бути зосереджені навколо того, про що Україна заявила сама: проведення реформ, модернізація, прагнення досягти стандартів НАТО. Це є добрим для України, адже зміцнить ваші оборонні та безпекові спроможності та інституції. А це є найкращим шляхом, щоб просуватися до членства в НАТО,

– наголосив Столтенберг.

Генсек додав, що 12-13 лютого в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО. На ній союзники Альянсу матимуть можливість поспілкуватися і з главою Міноборони України Андрієм Загороднюком. Основною темою їх розмови буде питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Також він пригадав зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 31 жовтня 2019 року.

"Це була дуже добра зустріч, ми мали добрий діалог навколо важливості реформ і важливості того, щоб союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні", – підсумував Столтенберг.

Скільки українців підтримують вступ України до НАТО? Станом на січень 2020 року понад 50% опитаних українців підтримують вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для держави. Такий показник є найвищим за весь час проведення опитувань серед громадян. Найбільше прихильників Альянсу у західних областях – 80%, а найменше у східних та південних – 42 – 43%.