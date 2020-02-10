Загороднюк: Україна випереджає плани з переходу на стандарти НАТО

Україна суттєво прогресує у впровадженні стандартів НАТО в армії. Це відбувається швидше, ніж планувалося. Водночас реформування Військово-морських сил йде дещо повільнішими темпами.

Поступ Збройних сил України в цій реформі очевидний також для закордонних партнерів Києва. Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр оборони Андрій Загороднюк.

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Коли наші партнери бачать, що ми реформуємося, то це наближає нас до альянсу,

– зазначив Загороднюк.

За його словами, можна з впевненістю казати, що реформування надзвичайно позитивно оцінюється міжнародною спільнотою. Воно може завершитися значно швидше, ніж очікувалося. Наразі щодо цього йде робота в парламенті.

Загороднюк зазначив, що президент подав як невідкладний законопроєкт щодо зміни дати в законі про нацбезпеку й оборону. Перехід на структуру керівництва ЗСУ відповідно до стандартів НАТО змінить принцип керування ЗСУ.

"Це надзвичайно важлива історична подія для ЗСУ. Вона була запланована з 1 січня 2021 року. Ми пропонуємо – з 1 березня 2020 року, тому що вже готові переходити", – сказав міністр.

Водночас він відзначив повільні темпи виконання стратегії реформування Військово-морських сил. "Стратегія ВМС розроблялася ще з 2015 року. Її виконання було досить повільним. Зараз ми все це пришвидшуємо", – прокоментував урядовець.

Що таке J-структура?Типова структура штабів НАТО. Вона є обов’язковою для країн-учасників. Якщо держава бере участь в операціях НАТО, то її військові частини, які виділяються для участі в цій операції, повинні мати таку J-структуру. Це дозволяє ефективно взаємодіяти у процесі операцій і бойових дій. Кожна J за номером чітко знає, з якою J (партнера) їй взаємодіяти.