Загороднюк: Украина опережает планы по переходу на стандарты НАТО

Украина существенно прогрессирует во внедрении стандартов НАТО в армии. Это происходит быстрее, чем планировалось. В то же время реформирование Военно-морских сил проходит несколько более медленными темпами.

Продвижение Вооруженных сил Украины в этой реформе очевидно также для зарубежных партнеров Киева. Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" министр обороны Андрей Загороднюк.

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Когда наши партнеры видят, что мы реформируемся, то это приближает нас к альянсу,

– отметил Загороднюк.

По его словам, можно с уверенностью говорить, что реформирование чрезвычайно положительно оценивается международным сообществом. Оно может завершиться значительно быстрее, чем ожидалось. Сейчас в отношении этого идет работа в парламенте.

Загороднюк отметил, что президент подал как неотложный законопроект об изменении даты в законе о нацбезопасности и обороне. Переход на структуру руководства ВСУ в соответствии со стандартами НАТО изменит принцип управления ВСУ.

"Это очень важное историческое событие для ВСУ. Оно было запланировано с 1 января 2021 года. Мы предлагаем – с 1 марта 2020 года, так как уже готовы переходить", – сказал министр.

В то же время он отметил медленные темпы выполнения стратегии реформирования Военно-морских сил. "Стратегия ВМС разрабатывалась еще с 2015 года. Ее выполнение было достаточно медленным. Сейчас мы все это ускоряем", – прокомментировал чиновник.

Что такое J-структура?Типовая структура штабов НАТО. Она является обязательной для стран-участников. Если государство участвует в операциях НАТО, то ее военные части, которые выделяются для участия в этой операции, должны иметь такую J-структуру. Это позволяет эффективно взаимодействовать в процессе операций и боевых действий. Каждая J по номеру четко знает, с какой J (партнера) ей взаимодействовать.