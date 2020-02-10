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      Большая цифровизация произойдет и в украинской армии: как это будет

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      Загороднюк заявил о подготовке проекта с цифровизации армии / mil.gov.ua

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Министерстве разработан целый проект автоматизации и цифровизации процессов под кодовым названием "Пласт". В частности, в украинской армии введут электронные военные билеты.

      Проект автоматизации должен заработать уже в первой половине 2020 года, сообщил министр обороны в интервью "Радио Свобода".

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      У нас есть целый ряд направлений по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас будут первые электронные военные билеты как тестовые. Впрочем их распространение займет некоторое время, возможно, еще год,
      – отметил Андрей Загороднюк.

      Он также пояснил, что это может быть в смартфоне, а может – просто пластиковой карточкой со штрих-кодом. Мол, так значительно удобнее даже в полевых условиях.

      "Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы намерены представить этот проект уже в феврале", – пообещал министр обороны.

      Отдельно он отметил, что правительство планирует оцифровать весь воинский учет. Так, уже есть база данных офицерского состава, на стадии формирования находится база данных всех военнослужащих, солдат и сержантов, а еще будет база всех военнообязанных.

      Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то вам не нужно будет приходить в военкомат, чтобы подписать контракт или попасть на службу. Все это через электронную подпись можно будет оформить дистанционно,
      – пояснил Загороднюк.

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      Резюмируя, он рассказал, что на все эти изменения в государственном бюджете Украины предусмотрены деньги, а военкоматы уже закупают необходимую технику.

      Что еще известно о цифровизации государства?
      Цифровизация государства была среди приоритетов работы команды Президента Украины Владимира Зеленского. Под нее даже было создано отдельное Министерство цифровой трансформации.

      Ранее Кабинет Министров Украины уже представил приложение "Дия", которое должно объединить все государственные услуги на одной платформе. Подробнее о его преимуществах можно прочитать по ссылке.

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      9 февраля
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины
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