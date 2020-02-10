Большая цифровизация произойдет и в украинской армии: как это будет

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Министерстве разработан целый проект автоматизации и цифровизации процессов под кодовым названием "Пласт". В частности, в украинской армии введут электронные военные билеты.

Проект автоматизации должен заработать уже в первой половине 2020 года, сообщил министр обороны в интервью "Радио Свобода".

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У нас есть целый ряд направлений по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас будут первые электронные военные билеты как тестовые. Впрочем их распространение займет некоторое время, возможно, еще год,

– отметил Андрей Загороднюк.

Он также пояснил, что это может быть в смартфоне, а может – просто пластиковой карточкой со штрих-кодом. Мол, так значительно удобнее даже в полевых условиях.

"Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы намерены представить этот проект уже в феврале", – пообещал министр обороны.

Отдельно он отметил, что правительство планирует оцифровать весь воинский учет. Так, уже есть база данных офицерского состава, на стадии формирования находится база данных всех военнослужащих, солдат и сержантов, а еще будет база всех военнообязанных.

Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то вам не нужно будет приходить в военкомат, чтобы подписать контракт или попасть на службу. Все это через электронную подпись можно будет оформить дистанционно,

– пояснил Загороднюк.

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Резюмируя, он рассказал, что на все эти изменения в государственном бюджете Украины предусмотрены деньги, а военкоматы уже закупают необходимую технику.

Что еще известно о цифровизации государства?

Цифровизация государства была среди приоритетов работы команды Президента Украины Владимира Зеленского. Под нее даже было создано отдельное Министерство цифровой трансформации.



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