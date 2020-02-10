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      Велика цифровізація відбудеться і в українському війську: як це буде

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      Загороднюк заявив про підготовку проєкту з цифровізації армії / mil.gov.ua

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у Міністерстві розроблено цілий проєкт автоматизації та цифровізації процесів під кодовою назвою "Пласт". Зокрема, в українській армії запровадять електронні військові квитки.

      Проєкт автоматизації має запрацювати вже у першій половині 2020 року, розповів міністр оборони в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      До слова: Мінцифри спростувало фейк про розсилку повісток через "Дію" і показало фото Федорова в армії

      У нас є ціла низка напрямків щодо електронного документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само у першому півріччі у нас будуть перші електронні військові квитки як тестові. Втім їхнє розповсюдження займе деякий час, можливо, ще рік,
      – зазначив Андрій Загороднюк.

      Він також пояснив, що може бути у смартфоні, а може – просто пластиковою карткою зі штрих-кодом. Мовляв, так значно зручніше навіть у польових умовах.

      "Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Ми маємо намір презентувати цей проєкт вже у лютому", – пообіцяв міністр оборони.

      Окремо він зазначив, що уряд планує оцифрувати увесь військовий облік. Так, уже є база даних офіцерського складу, на стадії формування перебуває база даних усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, а ще буде база усіх військовозобов'язаних.

      Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то вам не треба буде приходити у військкомат, щоб підписати контракт чи потрапити на службу. Усе це через електронний підпис можна буде оформити дистанційно,
      – пояснив Загороднюк.

      Цікаво: Україна посилиться двома новими військовими базами, – Міноборони

      Резюмуючи, він розповів, що на всі ці зміни у державному бюджеті України передбачені гроші, а військкомати уже закуповують необхідну техніку.

      Що ще відомо про цифровізацію держави?Цифровізація держави була серед пріоритетів роботи команди Президента України Володимира Зеленського. Під неї навіть було створено окреме Міністерство цифрової трансформації.

      Раніше Кабінет Міністрів України вже презентував додаток "Дія", який повинен об'єднати усі державні послуги на одній платформі. Детальніше про його переваги можна прочитати за посиланням.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Збройні сили України
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