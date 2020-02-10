Велика цифровізація відбудеться і в українському війську: як це буде

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у Міністерстві розроблено цілий проєкт автоматизації та цифровізації процесів під кодовою назвою "Пласт". Зокрема, в українській армії запровадять електронні військові квитки.

Проєкт автоматизації має запрацювати вже у першій половині 2020 року, розповів міністр оборони в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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У нас є ціла низка напрямків щодо електронного документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само у першому півріччі у нас будуть перші електронні військові квитки як тестові. Втім їхнє розповсюдження займе деякий час, можливо, ще рік,

– зазначив Андрій Загороднюк.

Він також пояснив, що може бути у смартфоні, а може – просто пластиковою карткою зі штрих-кодом. Мовляв, так значно зручніше навіть у польових умовах.

"Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Ми маємо намір презентувати цей проєкт вже у лютому", – пообіцяв міністр оборони.

Окремо він зазначив, що уряд планує оцифрувати увесь військовий облік. Так, уже є база даних офіцерського складу, на стадії формування перебуває база даних усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, а ще буде база усіх військовозобов'язаних.

Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то вам не треба буде приходити у військкомат, щоб підписати контракт чи потрапити на службу. Усе це через електронний підпис можна буде оформити дистанційно,

– пояснив Загороднюк.

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Резюмуючи, він розповів, що на всі ці зміни у державному бюджеті України передбачені гроші, а військкомати уже закуповують необхідну техніку.

Що ще відомо про цифровізацію держави?Цифровізація держави була серед пріоритетів роботи команди Президента України Володимира Зеленського. Під неї навіть було створено окреме Міністерство цифрової трансформації.



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