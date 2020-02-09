Україна посилиться двома новими військовими базами, – Міноборони

Найближчим часом Міністерство оборони має намір побудувати дві нові військові бази на південному сході України. Окрім того, зведуть мобільні містечка для військовослужбовців.

Одним з пріоритетів в діяльності Міноборони є розбудова і розвиток військової інфраструктури. Про це сказав Міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі одного із українських телеканалів, повідомляє пресслужба МОУ.

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"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти – військові бази у Маріуполі та Сєверодонецьку, які будуть облаштовані за стандартами НАТО", – сказав він.

Загороднюк також повідомив про плани МОУ звести мобільні містечка для військовослужбовців ЗС України.

Ще одним новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір з вагончиків. Цей об’єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів,

– пояснив міністр.

Глава МОУ пояснив, що у таборі передбачено "усе для комфортного проживання військовослужбовців": місця для відпочинку, прийому їжі, душові кабіни та санвузли. Табір відповідатиме стандартам НАТО, додав глава МОУ.

Цікаво. Генштаб Збройних Сил України перейде на J-структуру в лютому 2020 року. J-структура є обов'язковою для штабів НАТО та необхідна для досягнення кращої сумісності зі збройними силами країн Альянсу. Більше про зміни читайте за посиланням.