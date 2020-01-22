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      Генштаб ЗСУ перейде на J-структуру в лютому: що це таке

      2003 Читать новость на русском
      Генштаб ЗСУ перейде на J-структуру в лютому 2020 року, анонсував міністр Загороднюк / Колаж 24 каналу

      Генштаб Збройних Сил України перейде на J-структуру в лютому 2020 року. J-структура є обов'язковою для штабів НАТО та необхідна для досягнення кращої сумісності зі збройними силами країн Альянсу.

      "Стандарти діляться на політичні, адміністративні і технічні. За минулий рік ми вже ввели близько сотні стандартів. Найбільше – в кінці року. Адміністративні ми вводимо на початку цього року. Зокрема, в лютому повинен бути перехід на J-структуру Генерального штабу. Для неї все готово, зараз дещо допрацьовуємо", – сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна міністр оборони Андрій Загороднюк.

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      Загороднюк наголосив, що зараз необхідно внести зміни до закону про нацбезпеку і оборону. Завдяки цьому зміниться структура управління і функціонал керівництва ЗСУ – вони повністю будуть уніфіковані зі стандартами НАТО.

      Глава Міноборони зауважив, що найважливішим питанням є розмежування між формуванням і застосуванням.

      "Тобто існує керівництво Збройних сил, головнокомандувач, усі його служби і далі йдуть 2 основних напрямки: формування (тут підготовка та забезпечення і формування бригад, і оснащення озброєнням, військовою технікою, інфраструктурою і т. д.) і виконання бойових операцій. Головна проблема всі ці роки війни полягала в тому, що у нас все це було разом", – пояснив міністр.

      Загороднюк наголосив, що ті, хто займається тільки операціями, повинні думати тільки про планування і виконання операцій. Все інше вони повинні отримати: особовий склад, озброєння, інфраструктуру.

      Після того, як це розмежування відбудеться, будуть змінені структури бригад, також за принципами НАТО. Практичну користь від цього глава Міноборони назвав надзвичайною. Адже колись було змішано в руках 2-3 людей питання операцій, підготовки, генерування можливостей. Від часу цих людей та від їхньої доступності залежало вирішення величезної кількості питань. Все було в ручному режимі, а це повністю суперечило всім підходам.

      Що таке J-структура? Типова структура штабів НАТО. Вона є обов’язковою. Якщо країна бере участь в операціях НАТО, то її військові частини, які виділяються для участі в цій операції, повинні мати таку J-структуру. Це дозволяє ефективно взаємодіяти у процесі операцій і бойових дій. Кожна J за номером чітко знає, з якою J (партнера) їй взаємодіяти.

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      Раніше в Міноборони повідомляли, що J-структура необхідна для досягнення кращої сумісності зі збройними силами країн НАТО.

      В Генштабі ЗСУ створять такі структури:

      • J-1 – питання персоналу,
      • J-2 – розвідка,
      • J-3 – оперативна діяльність,
      • J-4 – логістика,
      • J-5 – оборонне планування,
      • J-6 – зв'язок та інформаційні системи,
      • J-7 – підготовка військ,
      • J-8 – ресурси і фінанси,
      • J-9 – цивільно-військове співробітництво.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України НАТО Міністерство оборони України Реформи Андрій Загороднюк
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