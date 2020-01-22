Генштаб ЗСУ перейде на J-структуру в лютому: що це таке

Генштаб Збройних Сил України перейде на J-структуру в лютому 2020 року. J-структура є обов'язковою для штабів НАТО та необхідна для досягнення кращої сумісності зі збройними силами країн Альянсу.

"Стандарти діляться на політичні, адміністративні і технічні. За минулий рік ми вже ввели близько сотні стандартів. Найбільше – в кінці року. Адміністративні ми вводимо на початку цього року. Зокрема, в лютому повинен бути перехід на J-структуру Генерального штабу. Для неї все готово, зараз дещо допрацьовуємо", – сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна міністр оборони Андрій Загороднюк.

Читайте також: Призов в Україні: Загороднюк виступає за скорочення терміну служби

Загороднюк наголосив, що зараз необхідно внести зміни до закону про нацбезпеку і оборону. Завдяки цьому зміниться структура управління і функціонал керівництва ЗСУ – вони повністю будуть уніфіковані зі стандартами НАТО.

Глава Міноборони зауважив, що найважливішим питанням є розмежування між формуванням і застосуванням.

"Тобто існує керівництво Збройних сил, головнокомандувач, усі його служби і далі йдуть 2 основних напрямки: формування (тут підготовка та забезпечення і формування бригад, і оснащення озброєнням, військовою технікою, інфраструктурою і т. д.) і виконання бойових операцій. Головна проблема всі ці роки війни полягала в тому, що у нас все це було разом", – пояснив міністр.

Загороднюк наголосив, що ті, хто займається тільки операціями, повинні думати тільки про планування і виконання операцій. Все інше вони повинні отримати: особовий склад, озброєння, інфраструктуру.

Після того, як це розмежування відбудеться, будуть змінені структури бригад, також за принципами НАТО. Практичну користь від цього глава Міноборони назвав надзвичайною. Адже колись було змішано в руках 2-3 людей питання операцій, підготовки, генерування можливостей. Від часу цих людей та від їхньої доступності залежало вирішення величезної кількості питань. Все було в ручному режимі, а це повністю суперечило всім підходам.

Що таке J-структура? Типова структура штабів НАТО. Вона є обов’язковою. Якщо країна бере участь в операціях НАТО, то її військові частини, які виділяються для участі в цій операції, повинні мати таку J-структуру. Це дозволяє ефективно взаємодіяти у процесі операцій і бойових дій. Кожна J за номером чітко знає, з якою J (партнера) їй взаємодіяти.

Читайте також: Україна проти розведення сил по всій лінії фронту на Донбасі, – Загороднюк назвав причину

Раніше в Міноборони повідомляли, що J-структура необхідна для досягнення кращої сумісності зі збройними силами країн НАТО.

В Генштабі ЗСУ створять такі структури: