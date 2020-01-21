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      Призов в Україні: Загороднюк виступає за скорочення терміну служби

      2030 Читать новость на русском
      Термін строкової служби в Україні можуть скоротити, заявив Загороднюк / vesti.ua

      Призов в Україні повинен бути коротшим, а військових строкової служби треба залучати до служби за контрактом. За це виступив міністр оборони Андрій Загороднюк.

      До служби в армії України треба залучати широкі верстви населення. Це повинно бути у стратегії, заявив Загороднюк в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

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      "Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, зараз ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не повинна залишатися, тому що це не працює", – сказав глава Міноборони.

      Як строкова служба впливає на можливості ЗСУ

      Строкова служба не має значного впливу на спроможність ЗСУ.

      "У нас зараз строкової служби – приблизно 10%. Тобто вона не має особливо великого впливу на здатності (ЗСУ), тим більше військовослужбовці строкової служби не виконують завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил", – пояснив Загороднюк.

      Чому варто зменшити термін строкової служби

      Якщо зменшити термін строкової служби в українській армії і ввести якісну підготовку бійців, набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу в бойових частинах (не в зоні ООС), переконаний міністр оборони.

      Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з погляду підготовки – відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більшим,
      – пояснив Загороднюк.

      Він наголосив, що це буде цілком інша система, тому що чинну систему реформувати надзвичайно важко. Набагато легше побудувати нову.

      Важливо! 16 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Згідно з указом, навесні і восени призиватимуть в обов'язковому порядку українців віком від 20 до 27 років. Юнаки від 18 до 20 років зможуть служити за власною ініціативою.

      відстрочка від строкової служби в армії Україна
      Хто може отримати відстрочку від строкової служби в армії України / Інфографіка 24 каналу

      звільнення від армії Україна звільнення від призову звільнення від строкової служби
      Хто може отримати звільнення від строкової служби в армії України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Андрій Загороднюк Міністерство оборони України
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