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      Призыв в Украине: Загороднюк выступает за сокращение срока службы

      29 Читати новину українською
      Срок срочной службы в Украине могут сократить, заявил Загороднюк / vesti.ua

      Призыв в Украине должен быть короче, а военнослужащих срочной службы надо привлекать к службе по контракту. За это выступил министр обороны Андрей Загороднюк.

      К службе в армии Украины нужно привлекать широкие слои населения. Это должно быть в стратегии, заявил Загороднюк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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      "Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба есть сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - сказал глава Минобороны.

      Как срочная служба влияет на возможности ВСУ

      Срочная служба не оказывает значительного влияния на способность ВСУ.

      "У нас сейчас срочной службы - примерно 10%. То есть она не имеет особо большого влияния на способности (ВСУ), тем больше военнослужащие срочной службы не выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - пояснил Загороднюк.

      Почему стоит уменьшить срок срочной службы

      Если уменьшить срок срочной службы в украинской армии и ввести качественную подготовку бойцов, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе в боевых частях (не в зоне ООС), убежден министр обороны.

      Если мы сможем квалифицированно это подать как совершенно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен. Объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки - оставшийся процент будет гораздо большим,
      - пояснил Загороднюк.

      Он отметил, что это будет совсем другая система, потому что действующую систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить новую.

      Важно! 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную военную службу. Согласно указу, весной и осенью будут призывать в обязательном порядке украинцев возрасте от 20 до 27 лет. Юноши от 18 до 20 лет смогут служить по собственной инициативе.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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