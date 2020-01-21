Призыв в Украине: Загороднюк выступает за сокращение срока службы

Призыв в Украине должен быть короче, а военнослужащих срочной службы надо привлекать к службе по контракту. За это выступил министр обороны Андрей Загороднюк.

К службе в армии Украины нужно привлекать широкие слои населения. Это должно быть в стратегии, заявил Загороднюк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Читайте также: Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы

"Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба есть сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - сказал глава Минобороны.

Как срочная служба влияет на возможности ВСУ

Срочная служба не оказывает значительного влияния на способность ВСУ.

"У нас сейчас срочной службы - примерно 10%. То есть она не имеет особо большого влияния на способности (ВСУ), тем больше военнослужащие срочной службы не выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - пояснил Загороднюк.

Почему стоит уменьшить срок срочной службы

Если уменьшить срок срочной службы в украинской армии и ввести качественную подготовку бойцов, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе в боевых частях (не в зоне ООС), убежден министр обороны.

Если мы сможем квалифицированно это подать как совершенно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен. Объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки - оставшийся процент будет гораздо большим,

- пояснил Загороднюк.

Он отметил, что это будет совсем другая система, потому что действующую систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить новую.

Важно! 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную военную службу. Согласно указу, весной и осенью будут призывать в обязательном порядке украинцев возрасте от 20 до 27 лет. Юноши от 18 до 20 лет смогут служить по собственной инициативе.



Кто может получить отсрочку от срочной службы в армии Украины / Инфографика 24 канала



Кто может получить освобождение от срочной службы в армии Украины / Инфографика 24 канала