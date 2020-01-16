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      Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году: что известно

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      Президент подписал указ о призыве в 2020 году / focus.ua

      Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу. Согласно документу на срочную военную службу будут призывать граждан от 18 лет.

      Документ опубликовали на сайте Президента Украины.

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      Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку,
      – говорится в сообщении.

      Призыв будут проводить дважды: в апреле-июне и в октябре-декабре 2020 года.

      В 2019 году в армию призывали мужчин от 20 до 27 лет, которые не имели права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем. По результатам осеннего призыва в армию пошли 15 тысяч 200 мужчин.

      Что грозит тем, кто уклонился от призыва?
      Как административное наказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен – за повторное.

      Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.

      військові призов
      Кто может не идти в армию / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
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