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      Зеленський підписав указ про призов у 2020 році: що зміниться

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      Зеленський підписав указ про призов на строкову військову службу в 2020 році / focus.ua

      Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Так, відтепер призиватимуть українців віком від 18 років, а не від 20, як раніше.

      Указ Зеленського про військовий призов опублікували на сайті Президента України.

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      Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років. А також старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку, 
      – йдеться в повідомленні.

      Призов проводитимуть двічі: у квітні – червні та в жовтні – грудні 2020 року.

      У квітні ще не призиватимуть юнаків у віці 18-19 років

      На весняний призов у квітні 2020 не залучатимуть 18-ти та 19-річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони самі захочуть піти на службу в ЗСУ, пояснив голова Міноборони Андрій Загороднюк. Тож під час весняного призову повістки отримають молоді люди від 20 років.

      Він зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і він ніколи не змінювався. І указ президента підписаний в межах існуючого закону.

      Ми розуміємо і враховуємо бажання молодих українців мати можливість пройти службу в такому віці, аби вже у 20 років планувати подальший життєвий шлях. Підтвердження цьому є звернення, які ми отримуємо,
      – пояснив міністр оборони.

      У 2019 році в армію призивали чоловіків від 20 до 27 років, які не мали права на відстрочку, судимості та проблем зі здоров'ям. За результатами осіннього призову до армії пішли 15 тисяч 200 чоловіків.

      Що загрожує тим, хто ухилився від призову?Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне.

      Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі до 3 років. Проте в більшості випадків покарання за цією статтею є умовним.

      військові призов
      Хто може не йти в армію / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач, Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Збройні сили України Андрій Загороднюк Міністерство оборони України
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