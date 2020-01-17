Коли весняний призов 2020: кого призвуть до армії та який терміни служби

1 квітня в Україні починається весняний призов до армії. Він триватиме до 30 червня 2020 року. Кому прийдуть повістки та за яких умов можна отримати відстрочку від армії – у матеріалі 24 каналу.

Володимир Зеленський підписав указ про призову 2020 році на строкову службу. Всі чоловіки віком від 20 років, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають обов'язково прийти до військкомату і або відправитися до армії, або підтвердити свою неспроможність служити.

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Весняний призов 2020 року розпочненяться 1 квітня та триватиме до 30 червня.

Який термін служби в армії?

Юнаки, які не мають вищої освіти будуть служити протягом 18 місяців, а для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

У Міністерстві оборони України зазначають, що військовослужбовців-строковиків до виконання бойових завдань у районі проведення ООС не залучають.

Кому прийдуть повістки?

Призовний вік в Україні у 2020 році встановлено – це чоловіки 18-27 років. Чоловіки віком 20-27 років, які визнані придатними до стройової підготовки і не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти службу в рядах Збройних сил України.

Зазначимо, що юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

Принесли повістку: що потрібно зробити?

Згідно зі законом України, призовники, які отримали повістку, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці – протягом 10 днів.

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися:

стихійне лихо;

хвороба призовника;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Важливо: будь-які інші причини не є достатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

У разі неотримання повісток юнаки, які не мають відстрочки чи права на звільнення від служби, повинні самостійно прийти у військкомат для уточнення облікових даних та проходження медогляду. Зазначимо, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову.

Задля вирішення проблемних питань та координації створені Call-центри. Звернувшись за номером 0 800 50 04 42, кожен зможе отримати відповіді на найбільш поширені запитання.

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

Потрапити під відстрочку можуть громадяни україни за таких обставин:

призовники, у яких є дитина віком до трьох років;

чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;

громадяни, у яких є непрацездатні батьки (самотня мати/батько);

студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій;

призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї;

священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі.



Хто отримає відстрочку від армії / інфографіка 24 каналу

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Від служби в армії повне звільнення можуть отримати громадяни України:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу);

які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах;

виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів;

чоловіки, яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові звання офіцерського (начальницького) складу;

засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема зі звільненням від відбування покарання;

призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних.



Хто може отримати повне звільнення від армії / інфографіка 24 каналу

Що потрібно для того, щоб отримати відстрочку або звільнення від армії за станом здоров'я?

Відстрочку і звільнення від служби оформлюють лише за рішенням районного військкомату після медогляду. Медогляд призовників проводиться для визначення стану їхнього здоров’я і ступеня придатності до військової служби.

Повне звільнення від загальної військової повинності мають молоді люди з явними важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія тощо.

У багатьої інших випадках йдеться про лікування, на підставі якого дається тимчасова відстрочка (на пів року чи на рік) і потім проводиться повторна медкомісія.

У 2019 році в армію призивали чоловіків від 20 до 27 років, які не мали права на відстрочку, судимості та проблем зі здоров'ям. За результатами осіннього призову до армії пішли 15 тисяч 200 чоловіків.

Що загрожує тим, хто ухилився від призову? Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне.



Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі до 3 років. Проте в більшості випадків покарання за цією статтею є умовним.