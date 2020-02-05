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      Відтермінування від призову 18-річним: у регіони надіслали пояснювальні листи

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      У регіони надіслали пояснювальні листи щодо призову 2020 року / uatv.ua

      Міноборони надіслало пояснювальні листи в усі області України. У них описані рекомендації щодо проведення призову в 2020 році, зокрема можливості відтермінування від призову 18- та 19-річним.

      Усі обласні державні адміністрації отримали рекомендації щодо проведення призовних кампаній у 2020 році. Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

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      Головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18- та 19-річним юнакам,
      – написав Загороднюк.

      За його словами, це передбачено українським законодавством. Якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу, то їх приймуть до лав Збройних сил Україні та інших військових формувань. Однак Загороднюк наголосив, що це відбуватиметься лише за їхньою письмовою згодою.

      Та додав, що під час проведення призовних кампаній також надаватимуться необхідні консультації.

      Що відомо про призов 2020 року

      Президент Володимир Зеленський 16 січня підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Навесні й восени призиватимуть в обов'язковому порядку українців віком від 20 до 27 років. Юнаки від 18 до 20 років зможуть служити за власною ініціативою.

      призов 2020
      Хто може не йти в армію / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Міністерство оборони України Андрій Загороднюк Збройні сили України
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