Отсрочка от призыва 18-летним: в регионы прислали объяснительные письма

Минобороны направило объяснительные письма во все области Украины. В них описаны рекомендации по проведению призыва в 2020 году, в частности возможности отсрочки от призыва 18- и 19-летним.

Все областные государственные администрации получили рекомендации по проведению призывных кампаний в 2020 году. Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

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Председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам,

– написал Загороднюк.

По его словам, это предусмотрено украинским законодательством. Если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу, то их примут в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Однако Загороднюк отметил, что это будет происходить только с их письменного согласия.

И добавил, что во время проведения призывных кампаний также предоставляться необходимые консультации.

Что известно о призыве 2020 года

Президент Владимир Зеленский 16 января подписал указ о призыве в 2020 года на срочную военную службу. Весной и осенью будут призывать в обязательном порядке украинцев возрасте от 20 до 27 лет. Юноши от 18 до 20 лет смогут служить по собственной инициативе.



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