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      Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы

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      Весенний призыв 2020 / daynews.com.ua

      1 апреля в Украине начинается весенний призыв в армию. Он продлится до 30 июня 2020 года. Кому придут повестки и при каких условиях можно получить отсрочку от армии – в материале 24 канала.

      Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу. Все мужчины в возрасте от 18 лет, кроме тех, что имеют полное освобождение от службы, должны прийти в военкомат или отправиться в армию, или подтвердить свою неспособность служить.

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      Весенний призыв 2020 года начнется 1 апреля и продлится до 30 июня.

      Какой срок службы в армии?

      Юноши, которые не имеют высшего образования будут служить в течение 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.

      В Министерстве обороны Украины отмечают, что военнослужащих-срочников к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекают.

      Кому придут повестки?

      Призывной возраст в Украине в 2020 году установлено – это мужчины 20-27 лет. Таким образом, мужчины этой возрастной категории, которые признаны годными к строевой подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии, обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины.

      Отметим, что юноши 18-19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе, оформив контракт.

      Принесли повестку: что нужно сделать?

      Согласно закону Украины, призывники, получившие повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке – в течение 10 дней.

      Уважительными причинами неявки в военкомат могут считаться:

      • стихийное бедствие;
      • болезнь призывника;
      • смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.

      Важно: любые другие причины не являются достаточно весомыми и могут быть приравнены к уклонению от армии.

      В случае неполучения повесток юноши, которые не имеют отсрочки или права на освобождение от службы, должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра. Отметим, что неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва.

      Для решения проблемных вопросов и координации созданы Call-центры. Обратившись по номеру 0 800 50 04 42, каждый сможет получить ответы на наиболее распространенные вопросы.

      Кто имеет право на отсрочку или освобождение от службы в армии?

      Попасть под отсрочку могут граждане Украины при таких обстоятельствах:

      • призывники, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет;
      • мужчины, которые имеют двух и более детей или беременную жену;
      • граждане, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец);
      • студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;
      • призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;
      • священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи.

      Хто отримає відстрочку від армії
      Кто получит отсрочку от армии / инфографика 24 канала

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      От службы в армии полное освобождение могут получить граждане Украины:

      • признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
      • достигли 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);
      • которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах;
      • выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;
      • мужчины, которым после окончания высших учебных заведений присвоены воинские звания офицерского (начальственного) состава;
      • осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;
      • призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

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      Кто может получить полное освобождение от армии / инфографика 24 канала

      Что нужно для того, чтобы получить отсрочку или освобождение от армии по состоянию здоровья?

      Отсрочку и освобождение от службы оформляют только по решению районного военкомата после медосмотра. Медосмотр призывников проводится для определения состояния их здоровья и степени годности к военной службе.

      Полное освобождение от всеобщей воинской повинности имеют молодые люди с явными тяжелыми патологиями, например, отсутствие конечности, слепота, глухота, умственная отсталость, шизофрения и тому подобное.

      Во многих других случаях речь идет о лечении, на основании которого дается временная отсрочка (на пол года или на год) и затем проводится повторная медкомиссия.

      В 2019 году в армию призывали мужчин от 20 до 27 лет, которые не имели права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем. По результатам осеннего призыва в армию ушли 15 тысяч 200 мужчин.

      Что грозит тем, кто уклонился от призыва?
      Как админнаказания за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен — за повторное.

      Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу наступает по статье 335 УК Украины предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Инфографика
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