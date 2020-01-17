Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы
1 апреля в Украине начинается весенний призыв в армию. Он продлится до 30 июня 2020 года. Кому придут повестки и при каких условиях можно получить отсрочку от армии – в материале 24 канала.
Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу. Все мужчины в возрасте от 18 лет, кроме тех, что имеют полное освобождение от службы, должны прийти в военкомат или отправиться в армию, или подтвердить свою неспособность служить.
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Весенний призыв 2020 года начнется 1 апреля и продлится до 30 июня.
Какой срок службы в армии?
Юноши, которые не имеют высшего образования будут служить в течение 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.
В Министерстве обороны Украины отмечают, что военнослужащих-срочников к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекают.
Кому придут повестки?
Призывной возраст в Украине в 2020 году установлено – это мужчины 20-27 лет. Таким образом, мужчины этой возрастной категории, которые признаны годными к строевой подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии, обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины.
Отметим, что юноши 18-19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе, оформив контракт.
Принесли повестку: что нужно сделать?
Согласно закону Украины, призывники, получившие повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке – в течение 10 дней.
Уважительными причинами неявки в военкомат могут считаться:
- стихийное бедствие;
- болезнь призывника;
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.
Важно: любые другие причины не являются достаточно весомыми и могут быть приравнены к уклонению от армии.
В случае неполучения повесток юноши, которые не имеют отсрочки или права на освобождение от службы, должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра. Отметим, что неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва.
Для решения проблемных вопросов и координации созданы Call-центры. Обратившись по номеру 0 800 50 04 42, каждый сможет получить ответы на наиболее распространенные вопросы.
Кто имеет право на отсрочку или освобождение от службы в армии?
Попасть под отсрочку могут граждане Украины при таких обстоятельствах:
- призывники, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет;
- мужчины, которые имеют двух и более детей или беременную жену;
- граждане, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец);
- студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;
- призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;
- священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи.
Кто получит отсрочку от армии / инфографика 24 канала
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От службы в армии полное освобождение могут получить граждане Украины:
- признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
- достигли 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);
- которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах;
- выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;
- мужчины, которым после окончания высших учебных заведений присвоены воинские звания офицерского (начальственного) состава;
- осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;
- призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.
Кто может получить полное освобождение от армии / инфографика 24 канала
Что нужно для того, чтобы получить отсрочку или освобождение от армии по состоянию здоровья?
Отсрочку и освобождение от службы оформляют только по решению районного военкомата после медосмотра. Медосмотр призывников проводится для определения состояния их здоровья и степени годности к военной службе.
Полное освобождение от всеобщей воинской повинности имеют молодые люди с явными тяжелыми патологиями, например, отсутствие конечности, слепота, глухота, умственная отсталость, шизофрения и тому подобное.
Во многих других случаях речь идет о лечении, на основании которого дается временная отсрочка (на пол года или на год) и затем проводится повторная медкомиссия.
В 2019 году в армию призывали мужчин от 20 до 27 лет, которые не имели права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем. По результатам осеннего призыва в армию ушли 15 тысяч 200 мужчин.
Что грозит тем, кто уклонился от призыва?
Как админнаказания за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен — за повторное.
Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу наступает по статье 335 УК Украины предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.
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