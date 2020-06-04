Из-за вспышки коронавируса весенний призыв 2020 года в армию перенесли на лето. В это время студенты заканчивают бакалаврат и должны поступать в магистратуру. Станут ли студенты вместо магистров солдатами – разъяснили в ВСУ.

Кто в 2020 году пойдет в армию

В этом году в украинскую армию планируют призвать 16 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, информирует 24 канал.

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Призыв и поступление в магистратуру совпадают во времени

Ребята, которым исполнилось 18 – 19 лет, могут идти в армию с письменного согласия. Иная ситуация с теми, кому уже есть 20, но еще не исполнилось 27. Для них служба – обязательна, без права на отсрочку или освобождение.

В 2020 году из-за коронавируса призыв перенесли на май – июль. Согласно распоряжению Минобразования, поступление в магистратуру будет проходить в июле, заявления будут писать в августе, а студентов будут зачислять уже в сентябре. Как бакалаврам не попасть вместо магистратуры в армию – рассказали на странице Оперативного командования "Восток" ВСУ в фейсбуке.

Разъяснения ВСУ про выпускников учебных заведений 2020

Отсрочка по службе в армии предоставляется лицам, обучающимся в:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;

в учреждениях профессионального передвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального передвысшего или высшего образования на дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Призывом и отсрочкой призыва, отмечают в командовании ВСУ, занимаются районные (городские) призывные комиссии. В случаях, не предусмотренных законом, отсрочка может представиться областными призывными комиссиями.

Что будет с выпускниками бакалавратов, которые планируют учиться дальше:

Военные комиссариаты свяжутся с местными органами образования относительно призывников, которые планируют продолжить обучение.

относительно призывников, которые планируют продолжить обучение. К их делам приобщат заявления о намерении продолжить обучение.

Председателям областных комиссий по представлению городских комиссий будут предоставлять отсрочки:

– для получения следующей ступени образования;

– лицам в возрасте 18 – 19 лет.



Кто может получить отсрочку от армии / Инфографика 24 канала