Через спалах коронавірусу весняний призов-2020 до армії перенесли на літо. У цей час студенти закінчують бакалаврат і повинні вступати до магістратури. Чи стануть студенти замість магістрів солдатами – роз'яснили у ЗСУ.

Хто у 2020 році піде до армії

16 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, інформує Цього року до української армії планують призвативіком від 18 до 27 років, інформує 24 канал

До теми Весняний призов 2020: кого і коли призвуть до армії та який термін служби

Призов та вступ до магістратури співпадають у часі

Хлопці, яким виповнилось 18 – 19 років, можуть йти до армії за письмовою згодою. Інша ситуація з тими, кому вже є 20, але ще не виповнилось 27. Для них служба – обов'язкова, без права на відтермінування чи звільнення.

призов перенесли на травень – липень. Згідно з розпорядженням Міносвіти, вступ до магістратури відбуватиметься у липні, заяви писатимуть у серпні, а в студенти зараховуватимуть уже в вересні. Як бакалаврам не потрапити замість магістратури в армію – розповіли на сторінці Оперативного командування "Схід" ЗСУ у У 2020 році через коронавірус. Згідно з розпорядженням Міносвіти,, заяви писатимуть у серпні, а в студенти зараховуватимуть уже в вересні. Як бакалаврам не потрапити замість магістратури в армію – розповіли на сторінці Оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці

Роз'яснення ЗСУ щодо випускників закладів освіти 2020

Відтермінування щодо служби в армії надається особам, які навчаються у:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Призовом та відтермінуванням призову, зазначають у командуванні ЗСУ, займаються районні (міські) призовні комісії. У випадках, не передбачених законом, відтермінування може надатись обласними призовними комісіями.

Що буде з випускниками бакалавратів, що планують навчатись далі:

Військові комісаріати зв'яжуться з місцевими органами освіти щодо призовників, які планують продовжити навчання.

щодо призовників, які планують продовжити навчання. До їхніх справ долучать заяви про намір продовжити навчання.

Головам обласних комісій за поданням міських комісій надавати відтермінування:

– для здобуття наступного ступеня освіти;

– особам віком 18 – 19 років.



Хто може отримати відстрочку від армії / Інфографіка 24 каналу