Армія чи вища освіта: у ЗСУ пояснили, як влітку відбуватиметься призов
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Через спалах коронавірусу весняний призов-2020 до армії перенесли на літо. У цей час студенти закінчують бакалаврат і повинні вступати до магістратури. Чи стануть студенти замість магістрів солдатами – роз'яснили у ЗСУ.
Хто у 2020 році піде до армії
Цього року до української армії планують призвати 16 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, інформує 24 канал.
До теми Весняний призов 2020: кого і коли призвуть до армії та який термін служби
Призов та вступ до магістратури співпадають у часі
Хлопці, яким виповнилось 18 – 19 років, можуть йти до армії за письмовою згодою. Інша ситуація з тими, кому вже є 20, але ще не виповнилось 27. Для них служба – обов'язкова, без права на відтермінування чи звільнення.
У 2020 році через коронавірус призов перенесли на травень – липень. Згідно з розпорядженням Міносвіти, вступ до магістратури відбуватиметься у липні, заяви писатимуть у серпні, а в студенти зараховуватимуть уже в вересні. Як бакалаврам не потрапити замість магістратури в армію – розповіли на сторінці Оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці.
Роз'яснення ЗСУ щодо випускників закладів освіти 2020
Відтермінування щодо служби в армії надається особам, які навчаються у:
- у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
- у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
- у закладах фахової передвищої або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
- у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
Призовом та відтермінуванням призову, зазначають у командуванні ЗСУ, займаються районні (міські) призовні комісії. У випадках, не передбачених законом, відтермінування може надатись обласними призовними комісіями.
Що буде з випускниками бакалавратів, що планують навчатись далі:
- Військові комісаріати зв'яжуться з місцевими органами освіти щодо призовників, які планують продовжити навчання.
- До їхніх справ долучать заяви про намір продовжити навчання.
- Головам обласних комісій за поданням міських комісій надавати відтермінування:
– для здобуття наступного ступеня освіти;
– особам віком 18 – 19 років.
Хто може отримати відстрочку від армії / Інфографіка 24 каналу