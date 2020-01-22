Генштаб ВСУ перейдет на J-структуру в феврале: что это такое

Генштаб Вооруженных Сил Украины перейдет на J-структуру в феврале 2020 года. J-структура является обязательной для штабов НАТО и необходима для повышения совместимости с вооруженными силами стран Альянса.

"Стандарты делятся на политические, административные и технические. За прошлый год мы уже ввели около сотни стандартов. Больше всего – в конце года. Административные мы вводим в начале этого года. В частности, в феврале должен быть переход на J-структуру Генерального штаба. Для нее все готово, сейчас несколько дорабатываем", – сказал в интервью агентства Интерфакс-Украина министр обороны Андрей Загороднюк.

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Загороднюк отметил, что сейчас необходимо внести изменения в закон о нацбезопасности и обороне. Благодаря этому изменится структура управления и функционал руководства ВСУ – они полностью будут унифицированы со стандартами НАТО.

Глава Минобороны отметил, что важнейшим вопросом является разграничение между формированием и применением.

"То есть существует руководство Вооруженных сил, главнокомандующий, все его службы и далее следуют 2 основных направления: формирование (здесь подготовка и обеспечение и формирование бригад, и оснащение вооружением, военной техникой, инфраструктурой и т. д.) и выполнение боевых операций. Главная проблема все эти годы войны заключалась в том, что у нас все это было вместе", – объяснил министр.

Загороднюк отметил, что те, кто занимается только операциями, должны думать только о планировании и выполнении операций. Все остальное они должны получить: личный состав, вооружение, инфраструктуру.

После того, как это разграничение состоится, будут изменены структуры бригад, также по принципам НАТО. Практическую пользу от этого глава Минобороны назвал чрезвычайной. Ведь когда-то были смешаны в руках 2-3 людей вопросы операций, подготовки, генерирования возможностей. От времени этих людей и от их доступности зависело решение огромного количества вопросов. Все было в ручном режиме, а это полностью противоречило всем подходам.

Что такое J-структура?Типовая структура штабов НАТО. Она является обязательной. Если страна участвует в операциях НАТО, то ее военные части, которые выделяются для участия в этой операции, должны иметь такую ​​J-структуру. Это позволяет эффективно взаимодействовать в процессе операций и боевых действий. Каждая J согласно номеру четко знает, с какой J (партнера) ей взаимодействовать.

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Ранее в Минобороны сообщали, что J-структура необходима для повышения совместимости с вооруженными силами стран НАТО.

В Генштабе ВСУ создадут такие структуры: