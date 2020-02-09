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      Украина усилится двумя новыми военными базам, – Минобороны

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      Загороднюк анонсировал строительство двух новых военных баз / Фото из Facebook

      В ближайшее время Министерство обороны намерено построить две новые военные базы на юго-востоке Украины. Кроме того, построят мобильные городки для военнослужащих.

      Одним из приоритетов в деятельности Минобороны является создание и развитие военной инфраструктуры. Об этом сказал Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба МОУ.

      Важно: Будут ли призывать на службу в армию 18- и 19-летних – объяснение министра обороны Загороднюка

      "Планируем в ближайшее время построить два качественно новые инфраструктурные объекты – военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут обустроены по стандартам НАТО", – сказал он.

      Загороднюк также сообщил о планах МОУ свести мобильные городки для военнослужащих ВС Украины.

      Еще одним новейшим проектом, который мы вскоре презентуем широкой публике, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов,
      – пояснил министр.

      Глава Минобороны пояснил, что в лагере предусмотрено все для комфортного проживания военнослужащих: места для отдыха, приема пищи, душевые кабины и санузлы. Лагерь будет отвечать стандартам НАТО, добавил глава МОУ.

      Интересно. Генштаб Вооруженных Сил Украины перейдет на J-структуру в феврале 2020 года. J-структура является обязательной для штабов НАТО и необходима для достижения лучшей совместимости с вооруженными силами стран Альянса. Больше об изменениях читайте по ссылке.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Андрей Загороднюк Міністерство оборони України
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