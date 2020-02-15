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      Зеленский о 12 мюнхенских шагах к миру: Можно было спросить у нас

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      Зеленский прокомментировал предложенные в Мюнхене 12 шагов к миру на Донбассе / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда обижается, когда о стране начинают говорить "у нас за спиной", имея в виду предложенные в Мюнхене 12 шагов для достижения мира в государстве.

      "Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам и в этой ситуации (с войной), и в экономической ситуации, и в реформировании. Я всегда обижался, когда об Украине начинают говорить, решать вопросы где-то там у нас за спиной", – сказал Зеленский 15 февраля во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

      К теме: Мюнхенские 12 шагов к миру – это российская провокация, – эксперт

      В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну в Украине. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить. Можно спросить у нас. Прежде всего – это наше видение урегулирования этой ситуации,
      – подчеркнул Президент Украины.

      При этом он отметил, что для урегулирования ситуации на Донбассе не существует другого формата, кроме нормандского. Ведь этот формат дает сейчас пусть и мелкие, но результаты.

      Что известно о 12 шагах для достижения мира в Украине, предложенные в Мюнхене

      Читайте также: МИД Украины осудил план, который подписали дипломаты на Мюнхенской конференции

      План о "12 шагах" предусматривал:

      • возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу;
      • в то же время в документе говорилось о постепенном снятии санкций с России;
      • сближение между Россией и Евросоюзом;
      • план предлагал "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

      Читайте более детальный анализ плана из 12 шагов для завершения войны в Украине

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Украина – Россия Новости Украины Новости политики Мюнхенская конференция Евросоюз Война на Донбассе
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