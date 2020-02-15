Зеленский о 12 мюнхенских шагах к миру: Можно было спросить у нас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда обижается, когда о стране начинают говорить "у нас за спиной", имея в виду предложенные в Мюнхене 12 шагов для достижения мира в государстве.

"Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам и в этой ситуации (с войной), и в экономической ситуации, и в реформировании. Я всегда обижался, когда об Украине начинают говорить, решать вопросы где-то там у нас за спиной", – сказал Зеленский 15 февраля во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну в Украине. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить. Можно спросить у нас. Прежде всего – это наше видение урегулирования этой ситуации,

– подчеркнул Президент Украины.

При этом он отметил, что для урегулирования ситуации на Донбассе не существует другого формата, кроме нормандского. Ведь этот формат дает сейчас пусть и мелкие, но результаты.

Что известно о 12 шагах для достижения мира в Украине, предложенные в Мюнхене

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление с названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Заявление подписали, в частности, глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, а от России – экс-глава МИД России Игорь Иванов.

Впоследствии документ исчез из сайта конференции.

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План о "12 шагах" предусматривал:

возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу;

в то же время в документе говорилось о постепенном снятии санкций с России;

сближение между Россией и Евросоюзом;

план предлагал "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

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