Зеленский о 12 мюнхенских шагах к миру: Можно было спросить у нас
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда обижается, когда о стране начинают говорить "у нас за спиной", имея в виду предложенные в Мюнхене 12 шагов для достижения мира в государстве.
"Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам и в этой ситуации (с войной), и в экономической ситуации, и в реформировании. Я всегда обижался, когда об Украине начинают говорить, решать вопросы где-то там у нас за спиной", – сказал Зеленский 15 февраля во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну в Украине. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить. Можно спросить у нас. Прежде всего – это наше видение урегулирования этой ситуации,
– подчеркнул Президент Украины.
При этом он отметил, что для урегулирования ситуации на Донбассе не существует другого формата, кроме нормандского. Ведь этот формат дает сейчас пусть и мелкие, но результаты.
Что известно о 12 шагах для достижения мира в Украине, предложенные в Мюнхене
- 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление с названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
- Заявление подписали, в частности, глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, а от России – экс-глава МИД России Игорь Иванов.
- Впоследствии документ исчез из сайта конференции.
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План о "12 шагах" предусматривал:
- возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу;
- в то же время в документе говорилось о постепенном снятии санкций с России;
- сближение между Россией и Евросоюзом;
- план предлагал "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".
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