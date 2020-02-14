Мюнхенские 12 шагов к миру – это российская провокация, – эксперт

По результатам предварительного анализа, документ 12 шагов к миру, конечно, был российской провокацией, скорее всего, организованной российскими спецслужбами при участии президента Путина. Ее цель – продвинуть на международную повестку дня идею о мифической гражданской войне в Украине, чтобы закамуфлировать российскую агрессию против страны.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал немецкий политолог и социолог Игорь Эйдман.

Читайте также: МИД Украины осудил план, который подписали дипломаты на Мюнхенской конференции

По словам эксперта, это была попытка России бросить в поток западных СМИ месседж о том, что нормандский формат – это фактически попытка договориться между двумя воюющими позициями и достичь определенных уступок от Украины в этом контексте.

Что известно о скандальном плане по Украине в Мюнхене?14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление под названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Его подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, а от России — бывший глава МИД России Игорь Иванов. Впоследствии документ исчез с сайта конференции.



Этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу. В то же время в нем говорилось о постепенном снятии санкций с России, сближении между Россией и Евросоюзом.



Также план предлагал "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

Игорь Эйдман отметил, что западные партнеры устали от этой ситуации (российская агрессия в Украине – 24 канал). Их главная цель – чтобы на Востоке Украины был мир, то есть за все хорошее и против всего плохого.

Мы все этого хотим, однако другой вопрос – насколько они понимают механизм этого конфликта. По моему мнению, западные партнеры до конца не понимают, что Путин и российские власти никогда не пойдут на реальное мирное соглашение с Украиной с учетом украинских интересов,

– пояснил политолог.

По словам Эйдмана, власти России четко планируют и дальше:

Отстаивать захваченные территории;

Пробовать и надеяться дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. В частности, и поставить своего конкретного представителя, руководить которым будут в Кремле.

Ожидания от Зеленского на Мюнхенской конференции

Эксперт отметил, что немцы, как и все европейцы, хотели бы услышать от украинского президента призывы к миру, к определенным договоренностям, общую миролюбивую риторику. Он добавил, что в этом случае именно риторика является не менее важной, чем реальные действия. Поскольку западным партнерам, чтобы позиционировать себя перед избирателями, нужна имитация мирного процесса.

Зеленский в этом контексте им интересен и нужен, чтобы он продемонстрировал волю Украины к миру. Однако, другой вопрос – насколько это соответствует реальности, в частности, и российской позиции,

– подчеркнул Игорь Эйдман.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?Это авторитетный международный форум по безопасности. Конференция объединяет, в частности, и совершенно противоположные политические режимы ради поиска сложных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в немецком городе Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет 14–16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас существует 27 кризисов, которые требуют обсуждения.



Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Видео 24 канала о Мюнхенской конференции по безопасности: